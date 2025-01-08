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الوطنية للانتخابات تستأنف جولات التوعية الميدانية بالمدارس بعد إجازة نصف العام - أخبار كلمتك

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الوطنية للانتخابات تستأنف جولات التوعية الميدانية بالمدارس بعد إجازة نصف العام - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تستأنف جولات التوعية الميدانية بالمدارس بعد إجازة نصف العام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 02:50 مساءً - انتهت، اليوم الأربعاء، فعاليات الزيارات الميدانية التي تجريها الهيئة الوطنية للانتخابات لمدارس محافظة القاهرة، والتي تهدف الي توعية الطالبات والطلبة بالعملية الانتخابية واهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وذلك بزيارة إحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة.

وجاءت زيارة اليوم بحضور مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات القاضي احمد بنداري، والقاضي شادي رياض  والقاضي شريف صديق.
 

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  وبذلك تكون الهيئة قد قامت بزيارة محافظات القليوبية والاسماعيلية والجيزة والقاهرة،  وتستأنف جولاتها بعد انتهاء فترة الامتحانات واجازة نصف العام 

 

 وذلك في إطار البروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم لتفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز وعي الطلاب بمعني الديمقراطية والانتخابات.


وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن من بين مهام العمل الأصيلة لها، التوعية والتثقيف بأسس العمل الديمقراطي والانتخابات.

 

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وأكدت أنها تحرص على التفاعل مع جميع الفئات والشرائح المجتمعية، لا سيما طلاب المدارس، باعتبار أن المدرسة هي المكان الذي يتشكل فيه وعي أبناء الوطن.


وأجرت الهيئة خلال الجولات التوعوية، حوارات مع طلاب وطالبات المدرسة، استعرضت فيها الاستحقاقات الانتخابية التي حددها الدستور، والحقوق السياسية للمواطنين وكيفية ممارستها بصورة صحيحة تتفق مع صحيح حكم الدستور والقانون، كما شرحت طبيعة عملها والأدوار التي تضطلع بها في إدارة الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها، وجهات الدولة التي تقوم بالتعاون مع الهيئة في سبيل الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب نبذة عن القوانين المنظمة للانتخابات في مصر.


كما شرحت الهيئة لطلاب وطالبات المدارس التي قامت بزيارتها، آليات العمل بها ومدي استقلاليتها عن سائر مؤسسات الدولة، وتوضيح الضمانات الدستورية والقانونية التي تحيط بكافة اوجه عملها تحقيقا للنزاهة والشفافية في جميع أعمالها وإجراءاتها، وصولا إلى إعلان نتيجة الانتخابات على النحو الذي تأتي معه معبرة عن الإرادة الحرة والحقيقية للناخبين.


وحرصت الهيئة خلال زياراتها على تلقي أسئلة المدرسين وطلاب وطالبات المدارس والإجابة عليها والتفاعل معها خلال المناقشات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، والتأكيد على أن الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم في استقرار الدولة وضبط إيقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.


وشهدت الجولات قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء عملية محاكاة للانتخابات بمشاركة طلاب وطالبات المدارس، عبر إقامة لجان اقتراع تتضمن بطاقات للتصويت وصناديق انتخابية ودفاتر الإجراءات المنظمة لها، وإشراك الطلاب والطالبات في عملية التنظيم والإدلاء بالصوت الانتخابي، وبيان دور القضاة المشرفين على الانتخابات وكيفية فرز الأصوات وإعلان النتائج.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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