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الرياضة - 03:21 - سعر الذهب لحظة بلحظة.. عيار 21 عامل كام في مصر؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:21 - سعر الذهب لحظة بلحظة.. عيار 21 عامل كام في مصر؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - سعر الذهب لحظة بلحظة.. عيار 21 عامل كام في مصر؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:21 مساءً - سعر الذهب لحظة بلحظة.. ارتفع سعر الذهب في مصر الآن داخل أسواق الصاغة المحلية، ليصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3745 جنيهًا للبيع، 3720 جنيهًا للشراء، مسجلًا ارتفاع بقيمة 10 جنيهات.

سعر الذهب

وتوفر بوابة كلمتك للمتابعين والقراء تحديث مستمر لـ سعر الذهب لحظة بلحظة على مدار الساعة، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــــــا.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 الآن عند مستوى 4280 جنيه للبيع، 4251.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 الآن نحو 3923.25 جنيه للبيع، 3897.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 21

في حين ارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في مصر الآن عند 3745 جنيها للبيع، 3720 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر نحو 3210 جنيه للبيع، 3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بينما ارتفع سعر الذهب عيار 14 الآن عند 2496.75 جنيه للبيع، 2480 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 12

ارتفع سعر الذهب عيار 12 الآن عند 2140 جنيه للبيع، 2125.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

في حين ارتفع سعر الذهب عيار 9 الآن عند 1605 للبيع، 1594.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب الآن

سعر الجنيه الذهب الآن

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر الآن نحو 29960 جنيها للبيع، 29760 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

وعن سعر أوقية الذهب فسجل سعرها داخل محلات الصاغة الآن نحو 2648.73 دولارا للبيع، 2648.46 دولارا للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4280 جنيه 2617.25 جنيه
عيار 22 3923.25 جنيها 3897.25 جنيه
عيار 21 3745 جنيها 3720 جنيها
عيار 18 3210 جنيه 3188.5 جنيه
عيار 14 2496.75 جنيه 2480 جنيه
عيار 12 2140 جنيه 2125.75 جنيه
عيار 9 1605 جنيه 1594.25 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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