الرياضة - 03:21 - سعر الذهب لحظة بلحظة.. عيار 21 عامل كام في مصر؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:21 مساءً - سعر الذهب لحظة بلحظة.. ارتفع سعر الذهب في مصر الآن داخل أسواق الصاغة المحلية، ليصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3745 جنيهًا للبيع، 3720 جنيهًا للشراء، مسجلًا ارتفاع بقيمة 10 جنيهات.

سعر الذهب

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سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 الآن عند مستوى 4280 جنيه للبيع، 4251.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 الآن نحو 3923.25 جنيه للبيع، 3897.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

في حين ارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في مصر الآن عند 3745 جنيها للبيع، 3720 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر نحو 3210 جنيه للبيع، 3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بينما ارتفع سعر الذهب عيار 14 الآن عند 2496.75 جنيه للبيع، 2480 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ارتفع سعر الذهب عيار 12 الآن عند 2140 جنيه للبيع، 2125.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

في حين ارتفع سعر الذهب عيار 9 الآن عند 1605 للبيع، 1594.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر الآن نحو 29960 جنيها للبيع، 29760 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

وعن سعر أوقية الذهب فسجل سعرها داخل محلات الصاغة الآن نحو 2648.73 دولارا للبيع، 2648.46 دولارا للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4280 جنيه 2617.25 جنيه عيار 22 3923.25 جنيها 3897.25 جنيه عيار 21 3745 جنيها 3720 جنيها عيار 18 3210 جنيه 3188.5 جنيه عيار 14 2496.75 جنيه 2480 جنيه عيار 12 2140 جنيه 2125.75 جنيه عيار 9 1605 جنيه 1594.25 جنيه