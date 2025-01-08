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مشاهير العرب - «بنته استلمت الجائزة».. تكريم الموسيقار حلمي بكر في احتفالية يوم الثقافة المصرية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «بنته استلمت الجائزة».. تكريم الموسيقار حلمي بكر في احتفالية يوم الثقافة المصرية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بنته استلمت الجائزة».. تكريم الموسيقار حلمي بكر في احتفالية يوم الثقافة المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 02:36 مساءً - كرم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، اسم الموسيقار الراحل حلمي بكر، خلال احتفالية يوم الثقافة المصرية، التي بدأت منذ قليل في المسرح الكبير دار الأوبرا المصرية.

وتسلمت الجائزة ريهام ابنة الموسيقار الراحل حلمي بكر، وتبلغ من العمر نحو 8 أعوام، والتي رزق بها بعد 40 عامًا من ولادة ابنه الأكبر «هشام».

يوم الثقافة

وأقيمت فعاليات يوم الثقافة، اليوم الأربعاء، بمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بتنظيم من وزارة الثقافة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويقام يوم الثقافة لأول مرة، ومن المقرر أن يصبح تقليد سنوي يحدث يوم 8 يناير من كل عام، ليكون مناسبة وطنية تكرم صُنّاع الهوية الثقافية المصرية، ليُعبر هذا اليوم عن الثقافة بمعناها الأوسع والأشمل.

ويهدف يوم الثقافة إلى ابزار إنجازات المتميزين من أبناء الوطن والاحتفاء بالرموز الفكرية والإبداعية التي تركت أثرًا عظيمًا في تاريخ الثقافة المصرية.

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انطلاق النسخة الأولى من يوم الثقافة وتكريم رموز الإبداع الراحلين

غدًا.. استئناف مدير أعمال حلمي بكر على حبسه 3 سنوات

اليوم.. الحكم في استئناف مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر على حكم حبسه 3 سنوات

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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