الرياضة - 02:41 - «كوميدي ودراما وأكشن».. قائمة مسلسلات رمضان 2025 على قنوات المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:41 مساءً - مسلسلات رمضان 2025.. تضع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللمسات الأخيرة على خريطة مسلسلات رمضان 2025، التي من المقرر أن يتم عرضها خلال هذا الموسم، حيث تتنوع مسلسلات رمضان 2025، التي تُعرض على قنوات المتحدة ما بين الكوميدي والأكشن والدراما الاجتماعية.

قائمة مسلسلات رمضان 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص قائمة مسلسلات رمضان 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مسلسلات رمضان 2025 الـ 30 حلقة

مسلسل حكيم باشا

- يعرض مسلسل «حكيم باشا» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولى، منذر رياحنة، والمسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

مسلسل وتقابل حبيب

- يعرض مسلسل «وتقابل حبيب» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيرى.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

- يعرض مسلسل «شهادة معاملة أطفال» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، محمود حافظ، وسما إبراهيم، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج وائل فرج.

مسلسل فهد البطل

- يعرض مسلسل «فهد البطل» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، أحمد عبد العزيز، ولوسى، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

مسلسلات رمضان 2025 الـ 15 حلقة

مسلسل الغاوي

- يعرض مسلسل «الغاوي» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج ماندو العدل.

مسلسل لام شمسية

- يعرض مسلسل «لام شمسية» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى.

مسلسل جاني في المنام

- يعرض مسلسل «جاني في المنام» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة نيلي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل ولعة ومفتاح

- يعرض مسلسل «ولعة ومفتاح» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة أحمد مالك، طه الدسوقي، والمسلسل من إخراج شادي عبد السلام.

مسلسل ظلم المصطبة

- يعرض مسلسل «ظلم المصطبة» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، والمسلسل من تأليف أحمد فوزى صالح، وإخراج هانى خليفة.

مسلسل أثينا

- يعرض مسلسل «أثينا» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة ريهام حجاج، نبيل عيسى، ومحمود قابيل، والمسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

قائمة مسلسلات رمضان 2025 الـ 15 حلقة

مسلسل مذكرات نشال

- يعرض مسلسل «مذكرات نشال» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، ركين سعد، صدقي صخر، وحاتم صلاح، والمسلسل من إخراج حسام على.

مسلسل عايشة الدور

- يعرض مسلسل «عايشة الدور» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سما إبراهيم، والمسلسل من تأليف وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الكابتن

- يعرض مسلسل «الكابتن» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، والمسلسل من تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني.

مسلسل قهوة المحطة

- يعرض مسلسل «قهوة المحطة» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة هالة صدقي، انتصار، أحمد غزى، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري.

مسلسل حسبة عمري

- يعرض مسلسل «حسبة عمري» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة روجينا، عمرو عبد الجليل، نادين، والمسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح.

مسلسل عقبال عندكم

- يعرض مسلسل «عقبال عندكم» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، والمسلسل من تأليف أحمد سعد وإخراج علاء إسماعيل.