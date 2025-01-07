الرياضة - 02:41 - حريق مطعم شهير.. «الحماية المدنية» تمنع وقوع كارثة بشارع فيصل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:41 مساءً - لم يمر سوى أيام قليلة على حريق مطعم بشارع فيصل، وتفحم محتوياته بالكامل ليلحق به مطعم آخر شهير، حيث اندلعت داخله النيران في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لكن العناية الإلهية وسرعة وصول قوات الحماية المدنية بالجيزة، منعت وقوع كارثة محققة بالشارع ذات الكثافة السكانية والمتراص بالعقارات.

حريق مطعم كرم الشام

مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقى في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مطعم شهير، بشارع العشرين، غرب الجيزة.

الدفع بسيارات إطفاء

سرعان ما دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق داخل مطعم كرم الشام المتواجد أسفل العقار المكون من 5 طوابق.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

المعاينة الأولية والفحص المبدئي بين نشوب الحريق داخل مدخنة المطعم بسبب تراكم الزيوت، وعدم وجود أية شبهة جنائية حول الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء محمد أبو شميلة حكمدار الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير وافٍ حول سبب نشوبه.