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البحرين: حريصون على استقلال سوريا واستعادة دورها العربي - أخبار كلمتك

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البحرين: حريصون على استقلال سوريا واستعادة دورها العربي - أخبار كلمتك

البحرين: حريصون على استقلال سوريا واستعادة دورها العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 02:35 مساءً - قال  وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، خلال لقاء مع نظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة دمشق: "حريصون على استقلال سوريا ووحدة أراضيها واستعادة دورها على الصعيدين العربي والدولي".

وزير خارجية البحرين: حريصون على استقلال سوريا 

وأضاف الوزير الزياني: "مستعدون لتوسيع آفاق التعاون المشترك مع سوريا في جميع المجالات، وندعو إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا".

وفي وقت سابق كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن تخفيف العقوبات عن  سوريا "بشكل مؤقت".

وأكدت الصحيفة أن "تفكير واشنطن في تخفيف العقوبات عن سوريا يأتي دعمًا للإدارة الجديدة".

رفع العقوبات عن سوريا 

وأشارت إلى أن إدارة بايدن تخطط للإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، في خطوة تهدف إلى تسريع تسليم الإمدادات الأساسية دون رفع العقوبات التي تقيد المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق، وفق قولها.

وأضافت الصحيفة "يؤكد القرار حذر البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات الشاملة عن سوريا حتى يتضح الاتجاه الذي يتخذه قادتها الجدد، بقيادة مجموعة تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية".

ونقلت عن مسؤولين قولهم، إن الخطوة المحدودة التي وافقت عليها الإدارة خلال عطلة نهاية الأسبوع تسمح لوزارة الخزانة بإصدار إعفاءات لمجموعات المساعدة والشركات التي تقدم خدمات أساسية، مثل المياه والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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