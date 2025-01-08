تجديد تعيين أحمد لاشين أمينًا لجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 02:30 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتجديد تعيين اللواء أحمد عبد الفتاح أحمد لاشين أمينًا عامًا لجامعة عين شمس، بالمستوى الوظيفي (الممتازة)، وذلك اعتبارًا من 16 أكتوبر 2024 ولمدة عام.

وفي سياق آخر عقد قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة عين شمس جلسته لشهر يناير برئاسة الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء المجلس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

نائب رئيس جامعة عين شمس: نعمل على ترسيخ الهوية المصرية لتعزيز روح الولاء والانتماء لدى الطلاب



‎ وخلال الجلسة شددت غادة فاروق على ضرورة الاهتمام والعمل على ترسيخ الهوية المصرية لتعزيز روح الولاء والانتماء لدي الطلاب والمجتمع المصري، من خلال أنشطة وفعاليات القطاع المتنوعة وخاصة عند تنظيم القوافل التنموية الشاملة لابد من الإشارة إلي الهوية البصرية لكل محافظة من محافظات مصر.

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