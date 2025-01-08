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مشاهير العرب - أحمد هنو: رموز الثقافة أسماء قادت العالم - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد هنو: رموز الثقافة أسماء قادت العالم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد هنو: رموز الثقافة أسماء قادت العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 02:36 مساءً - بدأت منذ قليل احتفالية يوم الثقافة، التي تنظمها وزارة الثقافة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والحفل من تقديم الفنان فتحي عبد الوهاب، لتكريم نخبة من رموز الثقافة المصرية الذين أسهموا في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال أحمد هنو وزير الثقافة، «إن ثقافتنا التي تبني الحضارة عبر مر العصور، وحرصنا أن يكون احتفال الثقافة جامعا لكل العلوم الاجتماعية والثقافية تلك الأعمدة التي تشكل شخصية المصري، فرموز الثقافة ليست مجرد أسماء بل هي أسماء قادت العالم وملأت إبداعهم العالم كله كنجيب محفوظ وغيرهم».

وتابع: «لم يكن يكتمل الاحتفال بدون تكريم برموز رحلت بأجسادها لكن أعمالها وإبداعها باقية» ونؤكد أن مصر لن تنسى مبدعيها وسنظل نرفع راية الفخر ومستقبل يبنى على إثر خالد ونعزز مكانة الثقافة المصرية التي نعبر بها للمستقبل».

ويقام يوم الثقافة لأول مرة، ومن المقرر أن يصبح تقليد سنوي يحدث يوم 8 يناير من كل عام، ليكون مناسبة وطنية تكرم صُنّاع الهوية الثقافية المصرية، ليُعبر هذا اليوم عن الثقافة بمعناها الأوسع والأشمل.

ويهدف يوم الثقافة إلى إبراز إنجازات المتميزين من أبناء الوطن والاحتفاء بالرموز الفكرية والإبداعية التي تركت أثرًا عظيمًا في تاريخ الثقافة المصرية.

واختيرت الأسماء المكرمة في يوم الثقافة، من خلال ترشيح المبدعين للنقابات الفنية والمجلس الأعلى للثقافة منهم نقابة الممثلين والتشكيليين والموسيقيين وغيرها.

ووصل عدد المكرمين في يوم الثقافة المصرية إلى 38 مكرما على قيد الحياة، بجانب ما يقارب 32 من المثقفين الراحلين خلال 2024.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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