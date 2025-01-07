الرياضة - 02:41 - السيطرة على حريق محدود بمبنى خدمات الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:41 مساءً - شهدت الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية اليوم الثلاثاء أثناء احتفال أطفال مدارس الأحد بعيد الميلاد المجيد حريقا محدودا في مبنى الخدمات الملحق بالكاتدرائية، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر.

تعود تفاصيل عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الحماية المدنية بلاغاً عن نشوب حريق محدود في أحد مباني الخدمات الملحقة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وعلى الفور، انتقلت فرق الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أية إصابات أو أضرار بالأرواح، كما لم تسجل أي خسائر في المكان تتولي النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحريق.

بيان الكاتدرائية المرقسية عن حريق مبنى الخدمات

وأوضحت الكاتدرائية المرقسية في بيان لها أن الحريق الذي اندلع أثناء احتفال أطفال مدارس الأحد، لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر وذكرت أن الحريق اندلع أثناء احتفال أطفال مدارس الأحد في المبنى الملحق بالكاتدرائية مؤكده أن الحريق لم يتسبب في أي إصابات أو أضرار مادية.

و الجدير بالذكر أن منطقة اللبان شهدت منذ مساء أمس حريقا بأرض فضاء بمساحة 3×7 أمتار تحتوي على مخلفات أخشاب و ذلك بشارع محمد صخر متفرع من شارع السبع بنات وخلف بازار ريا وسكينة بمنطقة اللبان، وأسفر الحريق عن إصابة شخص أثناء السيطرة علي الحريق بحالة اختناق وحرائق طفيفة في اليد، حيث تم تقديم العلاج له في موقع الحادث.