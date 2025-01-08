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العطاس يرحب بخطة الرئاسي لتطبيع الأوضاع في حضرموت - أخبار كلمتك

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العطاس يرحب بخطة الرئاسي لتطبيع الأوضاع في حضرموت - أخبار كلمتك

العطاس يرحب بخطة الرئاسي لتطبيع الأوضاع في حضرموت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 02:17 مساءً - كلمتك/خاص:

رحب المستشار حيدر أبوبكر العطاس، مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء الأسبق، باعتماد مجلس القيادة الرئاسي إجراءات تهدف إلى تطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، وذلك من خلال الإعلان عن خطة شاملة تلبي المطالب المحقة لأبناء المحافظة ومكوناتها السياسية والمجتمعية، وتسهم في تعزيز مكانتها وحضورها المؤثر في صنع القرار على المستويين المحلي والمركزي.

وأشاد دولة الرئيس العطاس بقرارات مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكداً أنها تعكس اهتمام القيادة بمحافظة حضرموت وأبنائها، وتأكيداً لدورها المحوري في دفع عجلة التنمية. فقد كانت لحضرموت مكانة خاصة، ما قبل الوحدة وبعدها، في هيكل السلطة ومشروعات التنمية، نظراً لحجم سكانها ومساحتها الواسعة، ودورها البارز في المساهمة في الناتج الوطني.

ودعا العطاس أبناء حضرموت إلى الاستفادة من هذه القرارات من خلال الانخراط الجاد والعمل الدؤوب للمساهمة الفاعلة في بناء المحافظة، مشيراً إلى أن التنمية الحقيقية تبدأ من الالتزام في العمل ومكافحة الفساد والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بحضرموت. كما أكد أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق القيادة لمتابعة تنفيذ القرارات المعلنة، بما يحقق تطلعات أبناء المحافظة في تحسين حياتهم وتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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