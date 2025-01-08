اعتماد صرف ٣ مرتبات - أخبار كلمتك

كشفت مصادر مالية ان الحوثيين اعتمدوا صرف مرتبات ثلاثة أشهر فقط خلال عام 2025م حتى انتهاء الأزمة السورية والتي تتخوف الميليشيا انتقال تأثيرها لليمن .

وقالت مصادر مالية ان اجتماع قيادات مالية حوثية في وزارة المالية بصنعاء اعلن صرف مرتبات ثلاثة أشهر فقط خلال العام 2025م بواقع نصف راتب شهريا لبعض الجهات الحكومية بينما جهات أخرى لن يصرف لها عدى راتب ونصف خلال العام كاملا .



وأضافت المصادر ان الإجتماع والذي رأسه عبد الجبار الجرموزي والمعين من الحوثيين وزيرا للمالية في حكومة الانقلابيين بصنعاء أكد على اقتطاع ضرائب من النصف الراتب والبالغ 18 - 20 الف لأكثر من ثمان مائة الف موظف .



وأكدت المصادر ان الحوثيين أسقطوا أسماء 250 الف راتب من المؤسسة العسكرية والأمنية والتربية والتعليم وقطاعات أخرى لإحلال عناصر حوثية بينهم الجرحى والقتلى الحوثيين والذين يزيد عددهم عن 250 ألف حالة



وبحسب المصادر فإن الحوثيين يحاولون تهدئة الرأي العام بصرف نصف راتب لمدة ستة أشهر فقط بواقع نصف راتب وبذلك لن تصرف طوال العام عدى ثلاثة مرتبات في ضل محاولات حوثية في نهب الموظفين اليمنيين .