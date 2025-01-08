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الرياضة - 02:36 - %30 عائد سنوي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:36 - %30 عائد سنوي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:36 - %30 عائد سنوي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 02:36 مساءً - فضل «بنك مصر والبنك الأهلي المصري»إبقاء أسعار الفائدة على شهادات الادخار بأجل سنة دون تغيير عند 27% و23.5%، بعد مرور عام كامل على طرحها رسميا في 5 يناير الماضي، حيث بدأ البنكان صرف مستحقاتها في الأسبوع الجاري.

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البلاتينية السنوية

أجل الشهادة: سنة واحدة.

سعر شراء الشهادة: 1000 جنيه.

سعر الفائدة على الشهادة: 27% بنهاية المدة، 23.5% شهري ثابت، 23% يومي ثابت.

شهادات الادخار بأجل سنة تمنح تمويل ائتماني: 90% من قيمتها الاسمية.

شهادات الادخار 27% في البنك الأهلي المصري تسمح بإصدار بطاقات ائتمان.

لا يمكن كسر شهادات الادخار 27% إلا بعد مرور 6 أشهر.

شهادات ادخار البلاتينية ذات العائد الشهري المتدرج

أجل الشهادة: 3 سنوات.

سعر شراء الشهادة: 1000 جنيه.

سعر الفائدة على الشهادة: 26% شهري ثابت خلال السنة الأولي، 22% بالسنة الثانية، 18% السنة الثالثة.

شهادات الادخار تمنح تمويل ائتماني: 90% من قيمتها الاسمية.

شهادات الادخار البلاتينية المتدرجة في البنك الأهلي المصري تسمح بإصدار بطاقات ائتمان.

لا يمكن كسر شهادات الادخار المتدرجة إلا بعد مرور 6 أشهر.

شهادات الادخار

شهادات ادخار البلاتينية ذات العائد السنوي المتدرج

أجل الشهادة: 3 سنوات.

سعر شراء الشهادة: 1000 جنيه.

سعر الفائدة على الشهادة: 30% بنهاية السنة الأولي، 25% السنة الثانية، 20% السنة الثالثة.

شهادات الادخار تمنح تمويل ائتماني: 90% من قيمتها الاسمية.

شهادات الادخار البلاتينية المتدرجة في البنك الأهلي المصري تسمح بإصدار بطاقات ائتمان.

لا يمكن كسر شهادات الادخار المتدرجة إلا بعد مرور 6 أشهر.

شهادات ادخار البلاتينية ذات العائد الشهري الثابت

أجل الشهادة: 3 سنوات.

سعر شراء الشهادة: 1000 جنيه.

سعر الفائدة على الشهادة: 21.5% شهري ثابت.

شهادات الادخار تمنح تمويل ائتماني: 90% من قيمتها الاسمية.

شهادات الادخار البلاتينية ذات العائد الشهري في البنك الأهلي المصري تسمح بإصدار بطاقات ائتمان.

لا يمكن كسر شهادات الادخار ذات العائد الشهري إلا بعد مرور 6 أشهر.

شهادات الادخار البلاتينية ذات العائد المتغير

مدة الشهادات: 3 سنوات.

سعر الفائدة: 27.5% ربع سنوي متغير، أقل 25 نقطة عن سعر الإيداع في البنك المركزي.

شهادات بنك مصر

شهادات ادخار طلعت حرب

أجل الشهادات: 12 شهرا.

سعر شراء الشهادة: 1000 جنيه.

أسعار الفائدة على الشهادات: 27% بنهاية المدة، 23.5% شهري ثابت.

شهادات الادخار بأجل سنة تمنح تمويل ائتماني: 90% من قيمتها الاسمية.

شهادات الادخار 27% في البنك الأهلي المصري تسمح بإصدار بطاقات ائتمان.

لا يمكن كسر تلك شهادات الادخار والاسترداد إلا بعد مرور 6 أشهر، وفقا لقواعد الاسترداد في بنك مصر.

شهادات ادخار ابن مصر ذات العائد الشهري المتدرج

مدة الشهادات: 3 سنوات.

سعر شراء الشهادات: 1000 جنيه.

سعر الفائدة على الشهادات: 26% شهري ثابت بالسنة الأولي، 22.5% السنة الثانية، 19% السنة الثالثة.

تسمح الشهادات بالحصول على تمويل حتى 90% من قيمتها الاسمية.

شهادات ادخار ابن مصر ذات العائد الربع سنوي المتدرج

مدة الشهادات: 3 سنوات.

سعر شراء الشهادات: 1000 جنيه.

سعر الفائدة على الشهادات: 27% ربع سنوي ثابت بالسنة الأولي، 23% السنة الثانية، 19% السنة الثالثة.

تسمح الشهادات بالحصول على تمويل حتى 90% من قيمتها الاسمية.

شهادات الادخار

شهادات ادخار ابن مصر ذات العائد السنوي المتدرج

مدة الشهادات: 3 سنوات.

سعر شراء الشهادات: 1000 جنيه.

سعر الفائدة على الشهادات: 30% بنهاية السنة الأولي، 25% بنهاية السنة الثانية، 20% السنة الثالثة.

تسمح الشهادات بالحصول على تمويل حتى 90% من قيمتها الاسمية.

شهادات ادخار القمة

مدة الشهادات: 3 سنوات.

سعر شراء الشهادات: 1000 جنيه.

سعر الفائدة على الشهادات: 21.5% يصرف شهريا بوتيرة ثابتة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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