الرياضة - 02:36 - %30 عائد سنوي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 02:36 مساءً - فضل «بنك مصر والبنك الأهلي المصري»إبقاء أسعار الفائدة على شهادات الادخار بأجل سنة دون تغيير عند 27% و23.5%، بعد مرور عام كامل على طرحها رسميا في 5 يناير الماضي، حيث بدأ البنكان صرف مستحقاتها في الأسبوع الجاري.

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البلاتينية السنوية

أجل الشهادة: سنة واحدة.

سعر شراء الشهادة: 1000 جنيه.

سعر الفائدة على الشهادة: 27% بنهاية المدة، 23.5% شهري ثابت، 23% يومي ثابت.

شهادات الادخار بأجل سنة تمنح تمويل ائتماني: 90% من قيمتها الاسمية.

شهادات الادخار 27% في البنك الأهلي المصري تسمح بإصدار بطاقات ائتمان.

لا يمكن كسر شهادات الادخار 27% إلا بعد مرور 6 أشهر.

شهادات ادخار البلاتينية ذات العائد الشهري المتدرج

أجل الشهادة: 3 سنوات.

سعر شراء الشهادة: 1000 جنيه.

سعر الفائدة على الشهادة: 26% شهري ثابت خلال السنة الأولي، 22% بالسنة الثانية، 18% السنة الثالثة.

شهادات الادخار تمنح تمويل ائتماني: 90% من قيمتها الاسمية.

شهادات الادخار البلاتينية المتدرجة في البنك الأهلي المصري تسمح بإصدار بطاقات ائتمان.

لا يمكن كسر شهادات الادخار المتدرجة إلا بعد مرور 6 أشهر.

شهادات ادخار البلاتينية ذات العائد السنوي المتدرج

أجل الشهادة: 3 سنوات.

سعر شراء الشهادة: 1000 جنيه.

سعر الفائدة على الشهادة: 30% بنهاية السنة الأولي، 25% السنة الثانية، 20% السنة الثالثة.

شهادات الادخار تمنح تمويل ائتماني: 90% من قيمتها الاسمية.

شهادات الادخار البلاتينية المتدرجة في البنك الأهلي المصري تسمح بإصدار بطاقات ائتمان.

لا يمكن كسر شهادات الادخار المتدرجة إلا بعد مرور 6 أشهر.

شهادات ادخار البلاتينية ذات العائد الشهري الثابت

أجل الشهادة: 3 سنوات.

سعر شراء الشهادة: 1000 جنيه.

سعر الفائدة على الشهادة: 21.5% شهري ثابت.

شهادات الادخار تمنح تمويل ائتماني: 90% من قيمتها الاسمية.

شهادات الادخار البلاتينية ذات العائد الشهري في البنك الأهلي المصري تسمح بإصدار بطاقات ائتمان.

لا يمكن كسر شهادات الادخار ذات العائد الشهري إلا بعد مرور 6 أشهر.

شهادات الادخار البلاتينية ذات العائد المتغير

مدة الشهادات: 3 سنوات.

سعر الفائدة: 27.5% ربع سنوي متغير، أقل 25 نقطة عن سعر الإيداع في البنك المركزي.

شهادات بنك مصر

شهادات ادخار طلعت حرب

أجل الشهادات: 12 شهرا.

سعر شراء الشهادة: 1000 جنيه.

أسعار الفائدة على الشهادات: 27% بنهاية المدة، 23.5% شهري ثابت.

شهادات الادخار بأجل سنة تمنح تمويل ائتماني: 90% من قيمتها الاسمية.

شهادات الادخار 27% في البنك الأهلي المصري تسمح بإصدار بطاقات ائتمان.

لا يمكن كسر تلك شهادات الادخار والاسترداد إلا بعد مرور 6 أشهر، وفقا لقواعد الاسترداد في بنك مصر.

شهادات ادخار ابن مصر ذات العائد الشهري المتدرج

مدة الشهادات: 3 سنوات.

سعر شراء الشهادات: 1000 جنيه.

سعر الفائدة على الشهادات: 26% شهري ثابت بالسنة الأولي، 22.5% السنة الثانية، 19% السنة الثالثة.

تسمح الشهادات بالحصول على تمويل حتى 90% من قيمتها الاسمية.

شهادات ادخار ابن مصر ذات العائد الربع سنوي المتدرج

مدة الشهادات: 3 سنوات.

سعر شراء الشهادات: 1000 جنيه.

سعر الفائدة على الشهادات: 27% ربع سنوي ثابت بالسنة الأولي، 23% السنة الثانية، 19% السنة الثالثة.

تسمح الشهادات بالحصول على تمويل حتى 90% من قيمتها الاسمية.

شهادات ادخار ابن مصر ذات العائد السنوي المتدرج

مدة الشهادات: 3 سنوات.

سعر شراء الشهادات: 1000 جنيه.

سعر الفائدة على الشهادات: 30% بنهاية السنة الأولي، 25% بنهاية السنة الثانية، 20% السنة الثالثة.

تسمح الشهادات بالحصول على تمويل حتى 90% من قيمتها الاسمية.

شهادات ادخار القمة

مدة الشهادات: 3 سنوات.

سعر شراء الشهادات: 1000 جنيه.

سعر الفائدة على الشهادات: 21.5% يصرف شهريا بوتيرة ثابتة.