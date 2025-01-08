الرياضة - 02:36 - %30 عائد سنوي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 02:36 مساءً - فضل «بنك مصر والبنك الأهلي المصري»إبقاء أسعار الفائدة على شهادات الادخار بأجل سنة دون تغيير عند 27% و23.5%، بعد مرور عام كامل على طرحها رسميا في 5 يناير الماضي، حيث بدأ البنكان صرف مستحقاتها في الأسبوع الجاري.
شهادات البنك الأهلي المصري
شهادات ادخار البلاتينية السنوية
أجل الشهادة: سنة واحدة.
سعر شراء الشهادة: 1000 جنيه.
سعر الفائدة على الشهادة: 27% بنهاية المدة، 23.5% شهري ثابت، 23% يومي ثابت.
شهادات الادخار بأجل سنة تمنح تمويل ائتماني: 90% من قيمتها الاسمية.
شهادات الادخار 27% في البنك الأهلي المصري تسمح بإصدار بطاقات ائتمان.
لا يمكن كسر شهادات الادخار 27% إلا بعد مرور 6 أشهر.
شهادات ادخار البلاتينية ذات العائد الشهري المتدرج
أجل الشهادة: 3 سنوات.
سعر شراء الشهادة: 1000 جنيه.
سعر الفائدة على الشهادة: 26% شهري ثابت خلال السنة الأولي، 22% بالسنة الثانية، 18% السنة الثالثة.
شهادات الادخار تمنح تمويل ائتماني: 90% من قيمتها الاسمية.
شهادات الادخار البلاتينية المتدرجة في البنك الأهلي المصري تسمح بإصدار بطاقات ائتمان.
لا يمكن كسر شهادات الادخار المتدرجة إلا بعد مرور 6 أشهر.
شهادات ادخار البلاتينية ذات العائد السنوي المتدرج
أجل الشهادة: 3 سنوات.
سعر شراء الشهادة: 1000 جنيه.
سعر الفائدة على الشهادة: 30% بنهاية السنة الأولي، 25% السنة الثانية، 20% السنة الثالثة.
شهادات الادخار تمنح تمويل ائتماني: 90% من قيمتها الاسمية.
شهادات الادخار البلاتينية المتدرجة في البنك الأهلي المصري تسمح بإصدار بطاقات ائتمان.
لا يمكن كسر شهادات الادخار المتدرجة إلا بعد مرور 6 أشهر.
شهادات ادخار البلاتينية ذات العائد الشهري الثابت
أجل الشهادة: 3 سنوات.
سعر شراء الشهادة: 1000 جنيه.
سعر الفائدة على الشهادة: 21.5% شهري ثابت.
شهادات الادخار تمنح تمويل ائتماني: 90% من قيمتها الاسمية.
شهادات الادخار البلاتينية ذات العائد الشهري في البنك الأهلي المصري تسمح بإصدار بطاقات ائتمان.
لا يمكن كسر شهادات الادخار ذات العائد الشهري إلا بعد مرور 6 أشهر.
شهادات الادخار البلاتينية ذات العائد المتغير
مدة الشهادات: 3 سنوات.
سعر الفائدة: 27.5% ربع سنوي متغير، أقل 25 نقطة عن سعر الإيداع في البنك المركزي.
شهادات بنك مصر
شهادات ادخار طلعت حرب
أجل الشهادات: 12 شهرا.
سعر شراء الشهادة: 1000 جنيه.
أسعار الفائدة على الشهادات: 27% بنهاية المدة، 23.5% شهري ثابت.
شهادات الادخار بأجل سنة تمنح تمويل ائتماني: 90% من قيمتها الاسمية.
شهادات الادخار 27% في البنك الأهلي المصري تسمح بإصدار بطاقات ائتمان.
لا يمكن كسر تلك شهادات الادخار والاسترداد إلا بعد مرور 6 أشهر، وفقا لقواعد الاسترداد في بنك مصر.
شهادات ادخار ابن مصر ذات العائد الشهري المتدرج
مدة الشهادات: 3 سنوات.
سعر شراء الشهادات: 1000 جنيه.
سعر الفائدة على الشهادات: 26% شهري ثابت بالسنة الأولي، 22.5% السنة الثانية، 19% السنة الثالثة.
تسمح الشهادات بالحصول على تمويل حتى 90% من قيمتها الاسمية.
شهادات ادخار ابن مصر ذات العائد الربع سنوي المتدرج
مدة الشهادات: 3 سنوات.
سعر شراء الشهادات: 1000 جنيه.
سعر الفائدة على الشهادات: 27% ربع سنوي ثابت بالسنة الأولي، 23% السنة الثانية، 19% السنة الثالثة.
تسمح الشهادات بالحصول على تمويل حتى 90% من قيمتها الاسمية.
شهادات ادخار ابن مصر ذات العائد السنوي المتدرج
مدة الشهادات: 3 سنوات.
سعر شراء الشهادات: 1000 جنيه.
سعر الفائدة على الشهادات: 30% بنهاية السنة الأولي، 25% بنهاية السنة الثانية، 20% السنة الثالثة.
تسمح الشهادات بالحصول على تمويل حتى 90% من قيمتها الاسمية.
شهادات ادخار القمة
مدة الشهادات: 3 سنوات.
سعر شراء الشهادات: 1000 جنيه.
سعر الفائدة على الشهادات: 21.5% يصرف شهريا بوتيرة ثابتة.
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