بعد خروجه من حسابات أموريم، كبار أوروبا يتصارعون لضم نجم مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 03:25 مساءً - أصبح مصير المهاجم الإنجليزي، ماركوس راشفورد، غامضا مع فتح باب الانتقالات الشتوية لموسم 2024-2025، في ظل احتمالية رحيله عن مانشستر يونايتد.

وارتبط اسم الدولي الإنجليزي ببعض الأندية مؤخرا، في ظل تهميش دوره مع الشياطين الحمر بفرمان من المدرب البرتغالي روبن أموريم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن توتنهام هوتسبير أصبح أحدث الأندية المهتمة بالحصول على خدمات راشفورد في يناير الجاري.

وأفادت الصحيفة بأن طريق السبيرز نحو صاحب الـ27 عاما لن يكون سهلا، في ظل اهتمام بعض كبار أوروبا بضمه.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في الساعات الماضية بدخول ممثلي راشفورد في محادثات مع مسؤولي ميلان، لبحث مدى إمكانية انتقال اللاعب للعملاق الإيطالي على سبيل الإعارة.

لكن تقارير أخرى أفادت بوجود اهتمام أيضا من جانب بوروسيا دورتموند ويوفنتوس، بالإضافة إلى جلطة سراي التركي.

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