فريق «تسلا» بجامعة كفر الشيخ يفوز بالمركز الأول في مسابقة IEEE CASS SDC العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 02:36 مساءً - أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، فوز فريق "تسلا" من طلاب قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بالجامعة بالمركز الأول في مسابقة IEEE CASS Student Design Competition (SDC 2024/2025) التي استضافتها جامعة النيل بمشاركة 20 فريقًا من مختلف الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور دسوقي أن المشروع صُمم بالكامل داخل معامل كلية الهندسة باستخدام مكونات محلية، ما يعكس قدرة الطلاب على تطبيق معارفهم العملية لحل مشكلات واقعية، معتبراً هذا الإنجاز دليلًا على تفوق طلاب الجامعة في التعليم الهندسي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الفريق تأهل للمنافسة في المرحلة الإقليمية للمنطقة 8 لمنظمة IEEE (إفريقيا وآسيا وأوروبا)، على أن يشارك في المرحلة النهائية بمؤتمر ISCAS 2025 في لندن حال التأهل.

وأشار الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة، إلى أن المشروع الفائز عبارة عن تصميم لـ"Electronics KIT" يهدف إلى تحسين تجربة التعلم العملي للطلاب من خلال تمكينهم من توصيل الدوائر ومراقبة تطبيقاتها عبر راسم الذبذبات.

لمزيد من التفاصيل حول المسابقة، يمكن زيارة الرابط:IEEE CASS Student Design Competition

التفاصيل حول المسابقة والمراحل المختلفة: https://ieee-cas.org/society-involvement/student-design-competition#studentcompetitions