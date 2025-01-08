الرياضة - 02:21 - قطاع المعاهد يعلن فتح باب تسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 02:21 مساءً - استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية.. قرر قطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب تسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية وشهادات القراءات للعام الدراسي 2025/2024، من اليوم 8 يناير.

رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على جميع الطلاب المقيدين بالشهادات الأزهرية مراجعة وتدقيق بياناتهم من خلال نظام إدارة شئون طلاب المعاهد الأزهرية، عن طريق الـضـغــط هــنـــــــــا.

إعلان أرقام جلوس للطلاب

وأكد القطاع، أنه ستيم إعلان رقم جلوس لجميع الطلاب المقيدين قريبًا، وعلى الطالب الذي يرغب في تأجيل امتحانات العام الحالي، يقوم بتقديم بعذر طبب معتمد من اللجنة الطبية بالتأمين الصحي.

آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

وأشار قطاع المعاهد الأزهرية، أن آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية وشهادات القراءات للعام الدراسي الجاري، يوم الخميس الموافق 13 فبراير المقبل 2025.

آخر موعد لتسليم الاستمارات للمناطق الأزهرية

ويكون آخر موعد لتسليم المعاهد الاستمارات للمناطق الأزهرية لمراجعتها وإعمال شئونها يوم الخميس 27 فبراير 2025، ويكون آخر موعد لتسليم الاستمارات وإحصاء بأعداد الطلاب لكل نوع وورقي وعلى CD للإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة بمعرفة إدارة الامتحانات بالمنطقة، يوم السبت 8 مارس 2025.

إجراءات تدقيق ومراجعة الاستمارة الإلكترونية

وأوضح القطاع، أن لكل طالب «اسم مستخدم، وكلمة مرور» يتم استلامهما من المعهد الملتحق به الطالب، ليتمكن من الدخول على صفحته.

طريقة تسجيل استمارة الامتحانات للثانوية الأزهرية

- يقوم الطالب بالدخول على نظام شئون طلاب المعاهد الأزهرية.

- يقوم بمراجعة وتحديث بياناته على الاستمارة الإلكترونية بكل دقة.

- رفع صورة ضوئية حديثة ذات خلفية بيضاء مطبوعًا عليها من الاستديو 4*6.

- يتم تسجيل اسم الطالب مطابقا لشهادة الميلاد والرقم القومي الخاص به من نفس الصور المرفقة مع الاستمارة.

- يقوم الطالب بالحفظ وطباعة الاستمارة مدمجا بها الصورة الشخصية وطباعة الإقرار المرفق مع الاستمارة، على أن يوقع عليهما الطالب وولى أمره.

أوراق تسليم استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

على الطالب إرفاق ما يلي مع استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2025:

- 4 صور حديثة 4*6 ذات خلفية بيضاء مطبوعًا عليها اسم الطالب مطابقا لشهادة الميلاد والرقم القومي.

- أصل شهادة ميلاد الطالب أو صورة واضحة منها.

- صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي للطالب.

- 2 طابع تنمية موارد.

- دمغة بقيمة 150 قرشا.

- مستخرج رسمي من المنطقة الأزهرية موضحاً به مواد الرسوب بالدرجات «للطالب المعيد» لآخر عام رسوب.

استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

وأكد القطاع، أنه على الطالب التوجه باستمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 المطبوعة والإقرار والمرفقات السابقة وتسليمهما إلى مسئول شئون الطلاب بالمعهد، وبالنسبة للطالب المتقدم للامتحان من الخارج وحصل على الموافقات المطلوبة وسدد الرسوم التوجه للمعهد لاستكمال إجراءات التقدم للامتحان وتدقيق بيانات الاستمارة في الموعد المحدد.