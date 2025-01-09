الرياضة - 06:12 - شبورة مائية و أمطار.. حالة الطقس غدا الجمعة 10 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 06:12 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس غدا الجمعة سيكون معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء وخليج السويس ومدن القناة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 10 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 19 11 السواحل الشمالية 18 11 شمال الصعيد 20 6 جنوب الصعيد 23 10

طقس غدا الجمعة

ولفتت الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال منشور لها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من (السلوم - مطروح) ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا.

درجات الحرارة غدا الجمعة 10 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 19 11 العاصمة الإدارية 20 10 6 أكتوبر 19 10 بنها 18 10 دمنهور 18 11 المنصورة 18 11 الزقازيق 19 11 شبين الكوم 19 11 طنطا 18 10 دمياط 20 12 بورسعيد 20 14 الإسماعيلية 22 10 السويس 22 11 شرم الشيخ 23 15 الإسكندرية 18 11 العلمين الجديدة 18 11 مطروح 19 12 الغردقة 24 13 الأقصر 23 10 أسوان 24 11 الوادي الجديد 24 11