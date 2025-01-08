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الرياضة - 07:41 - «مدبولي»: توفير 1.5 مليار دولار من فاتورة مصر البترولية والطروحات خلال أيام - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:41 - «مدبولي»: توفير 1.5 مليار دولار من فاتورة مصر البترولية والطروحات خلال أيام - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:41 - «مدبولي»: توفير 1.5 مليار دولار من فاتورة مصر البترولية والطروحات خلال أيام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 07:41 مساءً - قال مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة ستعلن خلال أيام قليلة عن البرنامج الزمني لطرح الشركات الحكومية والتي تتضمن 4 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه جاري تعيين استشاري دولي لملف الطروحات الجديدة في 2025 إلى جانب اختيار بنك الاستثمار المعني بالطرح.

10 شركات ستطرحها مصر في العام 2025

تصريحات رئيس الوزراء بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء تشير إلى 10 شركات أعلن عنها مسبقاً في ديسمبر الماضي، والتي شملت شركات «وطنية» و«صافي» و«شيل أوت» و«سايلو فودز» التابعين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

طروحات الحكومة في البورصة المصرية

وأوضح مدبولي أن شركتي «وطنية وصافي» مخطط طرحهم في البورصة المصرية خلال النصف الجاري من 2025، أما شركتي «شيل أوت وسايلو فودز» في النصف الثاني بالعام الجاري.

أيضًا انضمت شركات الأمل الشريف للبلاستيك - سيد للأدوية - مصر للصناعات الدوائية» ومحطة رياح جبل الزيت، بالإضافة لبنكي «القاهرة - الإسكندرية».

مصر ستوفر 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد المواد البترولية خلال 6 أشهر

على جانب آخر، كشف رئيس الوزراء عن خطة الدولة لتوفير نحو 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد المواد البترولية في الـ 6 أشهر القادمة من 2025، وذلك من خلال تشجيع عودة شركات الطاقة الأجنبية العاملة بالقطاع البترولي في مصر لزيادة إنتاجيتها من الحقول القائمة.

فاتورة البترول في مصر

وأشار مدبولي إلى أن شركة إيني الإيطالية ستبدأ عمليات الحفر في مصر خلال شهر يناير الجاري، ذلك في ظل جدولة مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة.

فاتورة استيراد المواد البترولية في مصر 7.1 مليار دولار في 6 أشهر

كلفت فاتورة استيراد المواد البترولية مصر حوالي 13.4 مليار دولار في العام المالي 2023 - 2024، منها 7.1 مليار دولار خلال أول 6 أشهر بعام 2024، حسبما كشف بيان أداء ميزان المدفوعات الصادر من البنك المركزي المصري.

صادرات مصر البترولية

وعلى جانب صادرات مصر البترولية بالعام المالي الماضي فسجلت حوالي 5.72 مليار دولار، بانخفاض واضح مقارنة بإجمالي الصادرات البترولية في العام المالي 2022 - 2023 والذي بلغت خلاله 13.82 مليار دولار أمريكي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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