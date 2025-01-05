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إعلام إسرائيلي: حماس لن تستسلم ونتنياهو يريد إفشال الصفقة - أخبار كلمتك

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إعلام إسرائيلي: حماس لن تستسلم ونتنياهو يريد إفشال الصفقة - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: حماس لن تستسلم ونتنياهو يريد إفشال الصفقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:24 صباحاً - واصل الإعلام الإسرائيلي الحديث عن صفقة تبادل الأسرى التي قال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على تعطيلها؛ خوفا على مصالحه الخاصة، مؤكدا عدم وجود مؤشرات على إمكانية استسلام المقاومة.

فقد نقل مراسل الشئون السياسية في القناة الـ12 يارون أبراهام عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن الطرفين يعيشان اللحظة الأخيرة لإحداث خرق في مفاوضات الصفقة قبل دخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض.

ووفقا للمسئولين، فقد طرأ تقدم في اللحظات الأخيرة، وهو ما دفع نتنياهو لإرسال وفد المفاوضات إلى الدوحة، لكن أبراهام حذر من أن هذا الأمر ليس جديدا، وأنه حدث في مرات سابقة دون نتيجة.

مقترح إبداعي


كما قالت مراسلة الشئون السياسية في قناة "كان" جيلي كوهين" إن هناك مقترحا إبداعيا لحل إحدى أهم النقاط الخلافية بين الجانبين"، لكنها أكدت أن هناك تساؤلات عما إذا كان المقترح سيُحدث الاختراق المأمول.

ويتعلق المقترح بتصنيف الأسرى الذين ستشملهم الصفقة، لأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبلغت الوسطاء أن الـ11 الذين يوصفون بأنهم جرحى ومرضى ليسوا كذلك، كما تقول كوهين.

ونقلت كوهين عن مسئول مطلع قوله إنها "قد تكون الجولة الأخيرة من المفاوضات قبل دخول ترامب البيت الأبيض"، وهو ما أكده مراسل الشئون السياسية في قناة "كان" عميحاي شتاين على لسان أحد المسئولين.

حماس لن تستسلم


أما آفي يسسخاروف محلل الشؤون العربية في "يديعوت أحرونوت" فقال إن حماس لن تستسلم، وإنه لا توجد مؤشرات على ذلك، لأنها بدأت تعيد قوتها وحكمها في شمال غزة، مؤكدا أن هذه الصفقة "قد تكون فعلا هي التي ستنهي الحرب".

وأخيرا، قال رئيس الموساد السابق داني ياتوم: إن نتنياهو "يعرف أن التوصل إلى صفقة يتم فيها إطلاق سراح عدد كبير من المخربين (أسرى المقاومة) مع وجوب إنهاء الحرب سيدفع وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش إلى الانسحاب من الحكومة".

وأضاف: "هذا هو السبب الرئيسي للقول إن بقاء هذه الحكومة ليس مصلحة إسرائيلية وإنما هو مصلحة لنتنياهو، لأن هناك تضارب مصالح بين الحكومة والشعب الذي يطالب باستعادة الأسرى".

وختم ياتوم بالقول إن الحكومة: "لا تريد إنهاء الحرب، ولو أرادت فعل هذا واستعادة المخطوفين (الأسرى) لفعلت لأن القرار في يدها".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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