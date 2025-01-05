11 شهيدا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة - أخبار كلمتك

11 شهيدا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الانتهاء من نقل الموظفين من وإلى 165 وحدة بالجهاز الإداري للدولة - أخبار كلمتك

الانتهاء من نقل الموظفين من وإلى 165 وحدة بالجهاز الإداري للدولة - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بعد إطلاق صاروخ على تل أبيب، غارات أمريكية بريطانية على صعدة في اليمن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد إطلاق صاروخ على تل أبيب، غارات أمريكية بريطانية على صعدة في اليمن - أخبار كلمتك

بعد إطلاق صاروخ على تل أبيب، غارات أمريكية بريطانية على صعدة في اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 03:00 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في الساعات الأولى من صباح الأحد، وقوع 3 غارات "أمريكية بريطانية" على مدينة صعدة، شمال غربي  اليمن.

وأفادت المصادر أن الغارات أصابت شرقي صعدة، التي تعد معقل الحوثيين الرئيسي في اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات استطلاع أمريكية رصدت وهي تحلق في سماء المدينة قبل الغارات.

سماع دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت أن صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار وسماع دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل.

وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن إطلاق صاروخ واحد من اليمن، فيما ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذارات دوت في منطقة تل أبيب الكبرى.

وفي أول بيان له تعليقا على الحادثة، قال الجيش الإسرائيلي: "اعترضنا صاروخا واحدا أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء".

وتضامنا مع غزة بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، والتي خلفت استشهاد وإصابة أكثر من 154 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر من العام نفسه، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

كله بالذكاء الاصطناعي، الشرطة الأمريكية تكشف مفاجأة عن مفجر سيارة تسلا أمام فندق ترامب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق