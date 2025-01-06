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محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 11:50 مساءً - قدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة التهنئة للأقباط الأرثوذوكس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال ترأسه لوفد المحافظة لمقر مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس بشارع مراد بحي جنوب الجيزة، حيث كان في استقباله الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة وتوابعها.

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وخلال كلمته أعرب محافظ الجيزة عن سعادته لمشاركة الحضور وتهنئتهم، مشيرًا إلى أن ما تشهده الدولة المصرية ممثلة في عنصري الأمة من ترابط وتحاب لهو الدعامة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية ومواجهة جميع التحديات، متمنيًا للحضور من رعايا الكنيسة الأرثوذكسية ولجموع الشعب المصري الأمن والرخاء.

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة وكافة أجهزتها وقيادتها يعملون جميعا لكي تصل مصر لمصاف الدول المتقدمة وتحتل المكانة التي تستحقها بين دول العالم، داعيا بأن يحفظ الله مصر وشعبها وأن يعم الأمن والسلام والرخاء جميع ربوعها والعالم أجمع، وأن يكلل جهود قيادتنا لتجنيب دول المنطقة الحروب والصراعات بالنجاح.

ومن جانبه رحب الأنبا ثيؤدوسيوس بمحافظ الجيزة والوفد المرافق له مهنئًا الشعب المصري بكافة طوائفه بعيد الميلاد المجيد ومتمنيًا أن تعم المحبة والسلام مصر والعالم.

كما تقدم أسقف الجيزة بالشكر والتحية لمحافظ الجيزة وقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية للحضور والمشاركة ولجهودهم فى سبيل تحسين معيشة المواطنين وتوفير الأمن والأمان.

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رافق المحافظ خلال زيارته اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة واللواء عمرو خالد مدير المخابرات الحربية بالجيزة والعميد محمد شافعي المستشار العسكري والسيد محمد مرعي السكرتير المساعد واللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وأشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة ومديري مديريات الطب البيطري والأوقاف والشباب والرياضة والزراعة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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