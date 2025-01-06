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رزان جمال تشارك الجمهور صورا من كواليس مسلسل القدر - أخبار كلمتك

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رزان جمال تشارك الجمهور صورا من كواليس مسلسل القدر - أخبار كلمتك

رزان جمال تشارك الجمهور صورا من كواليس مسلسل القدر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 11:50 مساءً - مسلسل القدر، شاركت الفنانة رزان جمال جمهورها مجموعة من الصور من كواليس مسلسلها الجديد القدر وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

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وتظهر الصور جانبًا من الأجواء الحماسية والمميزة التي يعيشها فريق العمل خلف الكاميرا.

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وعلقت رزان أن فريق عمل مسلسل القدر لا يزال يصورون المسلسل أثناء عرضه وقالت هي عن هذا الأمر “ الضغط كبير بس بنستمتع”، وتابعت “ان شاء الله انتوا كمان تكونوا بتستمتعوا.. وبوعدكم الجاي بعد أحلى”.

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المسلسل التركي لعبة القدر

ويعتبر مسلسل القدر النسخة المعربة من المسلسل التركي لعبة القدر الذي عرض عامي ٢٠١٤ - ٢٠١٥ كما أذيع أيضًا في الدول العربية منذ سنوات وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

ودار مسلسل لعبة القدر حول قصة حب قوية تجمع بين عمران وديما، وهما زوجين يعشق كل منهما الآخر، لكن حياتهما الزوجية تواجه تحديًا كبيرًا، حيث تعاني ديما من العقم ولا تستطيع الإنجاب، ومع ضغوطات عائلة عمران ورغبة ديما في أن تصبح أمًا، يقرر الزوجان اتخاذ خطوة جريئة بإيجاد أم حاضنة. في هذا السياق، تظهر رفيف، وهي سيدة قادمة من الريف، لتكون الحل الأمثل لهذا الوضع، تنشأ العديد من المواقف والتحديات من جهة عائلة عمران، بالإضافة إلى ظهور محمود، الذي كان يرغب في الزواج من رفيف مما يزيد الأمور تعقيدًا ويضيف صراعًا جديدًا للقصة. 

والمسلسل من إخراج هاكان إنان وأولاس إينان إيناك ومن تأليف كريم سيلان وبطولة أوزجان دنيز، خديجة شنديل، بيجوم كوتوك، متين تشكمز، زينب إلسين، واين ليجيت.

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انطلاق عرض مسلسل القدر

وانطلق عرض مسلسل القدر على قناة MBC1 منذ الأحد ٢٩ ديسمبر، وتعرض الحلقات الجديدة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والثامنة مساء بتوقيت السعودية ويتم عرض 5 حلقات من المسلسل أسبوعيا من الأحد إلى الخميس.

وسبق  أن بدأ عرض المسلسل يوم ٢٤ ديسمبر الماضي على منصة شاهد في عدد من الدول العربية باستثناء مصر.

أبطال مسلسل القدر 

يشارك في مسلسل القدر نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية، مما يجعل الجمهور في حالة ترقب كبير أبرزهم رزان جمال وقصي خولي وديمة قندلفت وميلاد يوسف ورندة كعدي ووسام حنا وفيكتوريا عون. 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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