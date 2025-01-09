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جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي ترم أول بجميع المحافظات - أخبار كلمتك

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جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي ترم أول بجميع المحافظات - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي ترم أول بجميع المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 01:51 مساءً - جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي.. ارتفعت معدلات البحث عبر محركات جوجل، عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول على مستوى محافظات الجمهورية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في القاهرة

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: اللغة الإنجليزية.

- يوم الاثنين 13 يناير: العلوم.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: ICT.

- يوم الخميس 16 يناير: الدراسات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في القاهرة

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الجيزة

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: العلوم، والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الدراسات، والمهارات المهنية.

- يوم الأربعاء 15 يناير: الرياضيات، وICT.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الجيزة

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالبحيرة

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: العلوم، وICT.

- يوم الاثنين 13 يناير: الرياضيات، والمهارات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء 15 يناير: الدراسات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الفيوم

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: الرياضيات.

- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الدراسات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: العلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في المنوفية

- يوم السبت 11 يناير: العلوم، والمهارات.

- يوم الأحد 12 يناير: الدراسات، وICT.

- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في المنوفية

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في أسيوط

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: الدراسات.

- يوم الاثنين 13 يناير: الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: العلوم.

- يوم الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في أسيوط

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الشرقية

- يوم الخميس 9 يناير: الدراسات.

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: الرياضيات.

- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة الأجنبية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: العلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الشرقية

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الغربية

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: العلوم، واللغة الأجنبية.

- يوم الاثنين 13 يناير: الدراسات، والمهارات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات، وICT.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الغربية

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في القليوبية

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: العلوم، والمهارات.

- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات، وICT.

- يوم الأربعاء 15 يناير: الدراسات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في القليوبية

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في السويس

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: الدراسات.

- يوم الاثنين 13 يناير: العلوم.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في دمياط

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: العلوم، وICT.

- يوم الاثنين 13 يناير: الدراسات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة الإنجليزية، والمهارات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: الرياضيات، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الدقهلية

- يوم الأحد 12 يناير: الرياضيات، والمهارات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء 15 يناير: العلوم، وICT.

- يوم الخميس 16 يناير: الدراسات، واللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في قنا

- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة العربية، وICT.

- يوم الأربعاء 15 يناير: الرياضيات، واللغة الأجنبية.

- يوم الخميس 16 يناير: العلوم، والدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في سوهاج

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: اللغة الإنجليزية.

- يوم الاثنين 13 يناير: الرياضيات، والتربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الدراسات، والمهارات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: العلوم، وICT.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في سوهاج

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في بني سويف

- يوم الأحد 12 يناير: اللغة العربية، والمهارات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة الإنجليزية، والرياضيات.

- يوم الخميس 16 يناير: العلوم، والدراسات، وICT.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الأقصر

- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة العربية، وICT.

- يوم الأربعاء 15 يناير: رياضيات، ولغة أجنبية.

- يوم الخميس 16 يناير: دراسات، وعلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في بورسعيد

- يوم السبت 11 يناير: دراسات.

- يوم الأحد 12 يناير: علوم، وICT.

- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة الأجنبية، والمهارات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأربعاء 15 يناير: الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في بورسعيد

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الإسكندرية

- يوم الأحد 12 يناير: اللغة العربية.

- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة الأجنبية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: الدراسات الاجتماعية.

- يوم الخميس 16 يناير: العلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الإسكندرية

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في مطروح

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: الرياضيات.

- يوم الاثنين 13 يناير.. اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الدراسات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: العلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في جنوب سيناء

- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الدراسات، وICT.

- يوم الأربعاء 15 يناير: الرياضيات، والمهارات.

- يوم الخميس 16 يناير: العلوم، واللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في المنيا

- يوم الاثنين 13 يناير: الدراسات، وICT.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: التربية الدينية، واللغة العربية.

- يوم الأربعاء 15 يناير: الرياضيات، والمهارات.

- يوم الخميس 16 يناير: اللغة الإنجليزية، والعلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في المنيا

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في أسوان

- يوم السبت 11 يناير: الدراسات، والمهارات.

- يوم الأحد 12 يناير: اللغة العربية.

- يوم الاثنين 13 يناير: الرياضيات، والتربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة الأجنبية، وICT.

- يوم الخميس 16 يناير: العلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الوادي الجديد

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: اللغة الإنجليزية.

- يوم الاثنين 13 يناير: العلوم.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الدراسات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: الرياضيات.

- يوم الخميس 16 يناير: المهارات، وICT.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في شمال سيناء

- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة العربية، والمهارات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: العلوم، والدراسات، وICT.

- يوم الخميس 16 يناير: الرياضيات، واللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الإسماعيلية

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: الدراسات.

- يوم الاثنين 13 يناير: العلوم، وICT.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجيليزية.

- يوم الخميس 16 يناير: المهارات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في كفر الشيخ

- يوم الإثنين 13 يناير: اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات، والخط.

- يوم الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجليزية، والدراسات.

- يوم الخميس 16 يناير: العلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في البحر الأحمر

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: الدراسات، والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 13 يناير: العلوم، والمهارات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس 16 يناير: ICT.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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