جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي ترم أول بجميع المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 01:51 مساءً - جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي.. ارتفعت معدلات البحث عبر محركات جوجل، عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول على مستوى محافظات الجمهورية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في القاهرة

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: اللغة الإنجليزية.

- يوم الاثنين 13 يناير: العلوم.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: ICT.

- يوم الخميس 16 يناير: الدراسات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الجيزة

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: العلوم، والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الدراسات، والمهارات المهنية.

- يوم الأربعاء 15 يناير: الرياضيات، وICT.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالبحيرة

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: العلوم، وICT.

- يوم الاثنين 13 يناير: الرياضيات، والمهارات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء 15 يناير: الدراسات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الفيوم

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: الرياضيات.

- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الدراسات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: العلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في المنوفية

- يوم السبت 11 يناير: العلوم، والمهارات.

- يوم الأحد 12 يناير: الدراسات، وICT.

- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في أسيوط

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: الدراسات.

- يوم الاثنين 13 يناير: الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: العلوم.

- يوم الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الشرقية

- يوم الخميس 9 يناير: الدراسات.

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: الرياضيات.

- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة الأجنبية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: العلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الغربية

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: العلوم، واللغة الأجنبية.

- يوم الاثنين 13 يناير: الدراسات، والمهارات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات، وICT.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في القليوبية

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: العلوم، والمهارات.

- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات، وICT.

- يوم الأربعاء 15 يناير: الدراسات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في السويس

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: الدراسات.

- يوم الاثنين 13 يناير: العلوم.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في دمياط

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: العلوم، وICT.

- يوم الاثنين 13 يناير: الدراسات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة الإنجليزية، والمهارات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: الرياضيات، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الدقهلية

- يوم الأحد 12 يناير: الرياضيات، والمهارات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء 15 يناير: العلوم، وICT.

- يوم الخميس 16 يناير: الدراسات، واللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في قنا

- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة العربية، وICT.

- يوم الأربعاء 15 يناير: الرياضيات، واللغة الأجنبية.

- يوم الخميس 16 يناير: العلوم، والدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في سوهاج

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: اللغة الإنجليزية.

- يوم الاثنين 13 يناير: الرياضيات، والتربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الدراسات، والمهارات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: العلوم، وICT.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في بني سويف

- يوم الأحد 12 يناير: اللغة العربية، والمهارات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة الإنجليزية، والرياضيات.

- يوم الخميس 16 يناير: العلوم، والدراسات، وICT.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الأقصر

- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة العربية، وICT.

- يوم الأربعاء 15 يناير: رياضيات، ولغة أجنبية.

- يوم الخميس 16 يناير: دراسات، وعلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في بورسعيد

- يوم السبت 11 يناير: دراسات.

- يوم الأحد 12 يناير: علوم، وICT.

- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة الأجنبية، والمهارات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأربعاء 15 يناير: الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الإسكندرية

- يوم الأحد 12 يناير: اللغة العربية.

- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة الأجنبية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: الدراسات الاجتماعية.

- يوم الخميس 16 يناير: العلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في مطروح

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: الرياضيات.

- يوم الاثنين 13 يناير.. اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الدراسات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: العلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في جنوب سيناء

- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الدراسات، وICT.

- يوم الأربعاء 15 يناير: الرياضيات، والمهارات.

- يوم الخميس 16 يناير: العلوم، واللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في المنيا

- يوم الاثنين 13 يناير: الدراسات، وICT.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: التربية الدينية، واللغة العربية.

- يوم الأربعاء 15 يناير: الرياضيات، والمهارات.

- يوم الخميس 16 يناير: اللغة الإنجليزية، والعلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في أسوان

- يوم السبت 11 يناير: الدراسات، والمهارات.

- يوم الأحد 12 يناير: اللغة العربية.

- يوم الاثنين 13 يناير: الرياضيات، والتربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة الأجنبية، وICT.

- يوم الخميس 16 يناير: العلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الوادي الجديد

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: اللغة الإنجليزية.

- يوم الاثنين 13 يناير: العلوم.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الدراسات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: الرياضيات.

- يوم الخميس 16 يناير: المهارات، وICT.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في شمال سيناء

- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة العربية، والمهارات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: العلوم، والدراسات، وICT.

- يوم الخميس 16 يناير: الرياضيات، واللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الإسماعيلية

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: الدراسات.

- يوم الاثنين 13 يناير: العلوم، وICT.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجيليزية.

- يوم الخميس 16 يناير: المهارات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في كفر الشيخ

- يوم الإثنين 13 يناير: اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات، والخط.

- يوم الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجليزية، والدراسات.

- يوم الخميس 16 يناير: العلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في البحر الأحمر

- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير: الدراسات، والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 13 يناير: العلوم، والمهارات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس 16 يناير: ICT.