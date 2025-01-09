جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي ترم أول بجميع المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 01:51 مساءً - جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي.. ارتفعت معدلات البحث عبر محركات جوجل، عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول على مستوى محافظات الجمهورية.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في القاهرة
- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.
- يوم الأحد 12 يناير: اللغة الإنجليزية.
- يوم الاثنين 13 يناير: العلوم.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.
- يوم الأربعاء 15 يناير: ICT.
- يوم الخميس 16 يناير: الدراسات.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الجيزة
- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.
- يوم الأحد 12 يناير: العلوم، والتربية الدينية.
- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة الإنجليزية.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: الدراسات، والمهارات المهنية.
- يوم الأربعاء 15 يناير: الرياضيات، وICT.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالبحيرة
- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.
- يوم الأحد 12 يناير: العلوم، وICT.
- يوم الاثنين 13 يناير: الرياضيات، والمهارات.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.
- يوم الأربعاء 15 يناير: الدراسات.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الفيوم
- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.
- يوم الأحد 12 يناير: الرياضيات.
- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة الإنجليزية.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: الدراسات.
- يوم الأربعاء 15 يناير: العلوم.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في المنوفية
- يوم السبت 11 يناير: العلوم، والمهارات.
- يوم الأحد 12 يناير: الدراسات، وICT.
- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة العربية.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.
- يوم الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجليزية.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في أسيوط
- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.
- يوم الأحد 12 يناير: الدراسات.
- يوم الاثنين 13 يناير: الرياضيات.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: العلوم.
- يوم الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجليزية.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الشرقية
- يوم الخميس 9 يناير: الدراسات.
- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.
- يوم الأحد 12 يناير: الرياضيات.
- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة الأجنبية.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: العلوم.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الغربية
- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.
- يوم الأحد 12 يناير: العلوم، واللغة الأجنبية.
- يوم الاثنين 13 يناير: الدراسات، والمهارات.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات، وICT.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في القليوبية
- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.
- يوم الأحد 12 يناير: العلوم، والمهارات.
- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة الإنجليزية.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات، وICT.
- يوم الأربعاء 15 يناير: الدراسات.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في السويس
- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.
- يوم الأحد 12 يناير: الدراسات.
- يوم الاثنين 13 يناير: العلوم.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.
- يوم الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجليزية.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في دمياط
- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.
- يوم الأحد 12 يناير: العلوم، وICT.
- يوم الاثنين 13 يناير: الدراسات.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة الإنجليزية، والمهارات.
- يوم الأربعاء 15 يناير: الرياضيات، والتربية الدينية.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الدقهلية
- يوم الأحد 12 يناير: الرياضيات، والمهارات.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة العربية، والتربية الدينية.
- يوم الأربعاء 15 يناير: العلوم، وICT.
- يوم الخميس 16 يناير: الدراسات، واللغة الأجنبية.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في قنا
- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة العربية، وICT.
- يوم الأربعاء 15 يناير: الرياضيات، واللغة الأجنبية.
- يوم الخميس 16 يناير: العلوم، والدراسات الاجتماعية.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في سوهاج
- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.
- يوم الأحد 12 يناير: اللغة الإنجليزية.
- يوم الاثنين 13 يناير: الرياضيات، والتربية الدينية.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: الدراسات، والمهارات.
- يوم الأربعاء 15 يناير: العلوم، وICT.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في بني سويف
- يوم الأحد 12 يناير: اللغة العربية، والمهارات.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة الإنجليزية، والرياضيات.
- يوم الخميس 16 يناير: العلوم، والدراسات، وICT.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الأقصر
- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة العربية، وICT.
- يوم الأربعاء 15 يناير: رياضيات، ولغة أجنبية.
- يوم الخميس 16 يناير: دراسات، وعلوم.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في بورسعيد
- يوم السبت 11 يناير: دراسات.
- يوم الأحد 12 يناير: علوم، وICT.
- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة الأجنبية، والمهارات.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة العربية.
- يوم الأربعاء 15 يناير: الرياضيات.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الإسكندرية
- يوم الأحد 12 يناير: اللغة العربية.
- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة الأجنبية.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.
- يوم الأربعاء 15 يناير: الدراسات الاجتماعية.
- يوم الخميس 16 يناير: العلوم.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في مطروح
- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.
- يوم الأحد 12 يناير: الرياضيات.
- يوم الاثنين 13 يناير.. اللغة الإنجليزية.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: الدراسات.
- يوم الأربعاء 15 يناير: العلوم.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في جنوب سيناء
- يوم الاثنين 13 يناير: اللغة العربية.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: الدراسات، وICT.
- يوم الأربعاء 15 يناير: الرياضيات، والمهارات.
- يوم الخميس 16 يناير: العلوم، واللغة الإنجليزية.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في المنيا
- يوم الاثنين 13 يناير: الدراسات، وICT.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: التربية الدينية، واللغة العربية.
- يوم الأربعاء 15 يناير: الرياضيات، والمهارات.
- يوم الخميس 16 يناير: اللغة الإنجليزية، والعلوم.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في أسوان
- يوم السبت 11 يناير: الدراسات، والمهارات.
- يوم الأحد 12 يناير: اللغة العربية.
- يوم الاثنين 13 يناير: الرياضيات، والتربية الدينية.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة الأجنبية، وICT.
- يوم الخميس 16 يناير: العلوم.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الوادي الجديد
- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.
- يوم الأحد 12 يناير: اللغة الإنجليزية.
- يوم الاثنين 13 يناير: العلوم.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: الدراسات.
- يوم الأربعاء 15 يناير: الرياضيات.
- يوم الخميس 16 يناير: المهارات، وICT.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في شمال سيناء
- يوم الثلاثاء 14 يناير: اللغة العربية، والمهارات.
- يوم الأربعاء 15 يناير: العلوم، والدراسات، وICT.
- يوم الخميس 16 يناير: الرياضيات، واللغة الإنجليزية.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الإسماعيلية
- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.
- يوم الأحد 12 يناير: الدراسات.
- يوم الاثنين 13 يناير: العلوم، وICT.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.
- يوم الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجيليزية.
- يوم الخميس 16 يناير: المهارات.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في كفر الشيخ
- يوم الإثنين 13 يناير: اللغة العربية، والتربية الدينية.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات، والخط.
- يوم الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجليزية، والدراسات.
- يوم الخميس 16 يناير: العلوم.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في البحر الأحمر
- يوم السبت 11 يناير: اللغة العربية.
- يوم الأحد 12 يناير: الدراسات، والتربية الدينية.
- يوم الاثنين 13 يناير: العلوم، والمهارات.
- يوم الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.
- يوم الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجليزية.
- يوم الخميس 16 يناير: ICT.
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