الرئيس العليمي يهنئ ملك البحرين بفوز منتخب بلاده ببطولة كاس الخليج - أخبار كلمتك

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة الى اخيه جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بمناسبة فوز المنتخب البحريني ببطولة كأس الخليج العربي السادسة والعشرين التي استضافتها دولة الكويت الشقيقة.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واخوانه اعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن خالص تهانيه للملك حمد بن عيسى وللحكومة والشعب البحريني الشقيق بتحقيق هذا الانجاز الكروي المستحق للمرة الثانية في تاريخه.

واشاد فخامة الرئيس بمستوى التنظيم، والحضور الجماهيري الفريد الذي تميزت به الدورة الجديدة من بطولة كأس الخليج العربي، والاداء الفني المشرف الذي ظهرت به كافة المنتخبات المشاركة بمن فيها منتخبنا الوطني لكرة القدم.