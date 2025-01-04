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الرئيس العليمي يهنئ ملك البحرين بفوز منتخب بلاده ببطولة كاس الخليج - أخبار كلمتك

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الرئيس العليمي يهنئ ملك البحرين بفوز منتخب بلاده ببطولة كاس الخليج - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يهنئ ملك البحرين بفوز منتخب بلاده ببطولة كاس الخليج - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 10:37 مساءً - كلمتك/خاص:

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة الى اخيه جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بمناسبة فوز المنتخب البحريني ببطولة كأس الخليج العربي السادسة والعشرين التي استضافتها دولة الكويت الشقيقة.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واخوانه اعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن خالص تهانيه للملك حمد بن عيسى وللحكومة والشعب البحريني الشقيق بتحقيق هذا الانجاز الكروي المستحق للمرة الثانية في تاريخه.

واشاد فخامة الرئيس بمستوى التنظيم، والحضور الجماهيري الفريد الذي تميزت به الدورة الجديدة من بطولة كأس الخليج العربي، والاداء الفني المشرف الذي ظهرت به كافة المنتخبات المشاركة بمن فيها منتخبنا الوطني لكرة القدم.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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