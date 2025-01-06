عاجل:الحوثي يصدر بيان عسكري ويكشف عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

أصدرت جماعة الحوثي بيان عسكري الليلة جاء فيه:

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" واستهداف عدد من الأهداف العسكرية والحيوية للعدو الإسرائيلي في "يافا وعسقلان" بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة - 06-01-2025م

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على المجازرِ بحق إخوانِنا في غزة، وضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحلِ الإسنادِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ

نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً ومشتركةً استهدفتْ حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ يو أس أس هاري ترومان بصاروخينِ مجنحينِ وأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ شماليَّ البحرِ الأحمرِ وذلكَ أثناءَ تحضيرِ العدوِّ الأمريكيِّ لشنِّ هجومٍ جويٍّ كبيرٍ على بلدِنا وقدْ أدتِ العمليةُ بفضلِ اللهِ إلى إفشالِ الهجوم.

ونفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ ظهرَ اليومِ عمليتينِ عسكريتينِ الأولى استهدفتْ هدفاً عسكرياً تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلةِ بطائرتينِ مسيرتين.

والعمليةُ الأخرى استهدفتْ هدفاً حيوياً تابعاً للعدوِّ الإسرائيليِّ في عسقلانَ المحتلة بطائرة مسيرة.

وفي سياقٍ آخرَ، نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً ثالثةً مساءَ اليومِ استهدفتْ هدفاً عسكرياً تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة.

وقدْ حققتْ عملياتُ القواتِ المسلحةِ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ستواصلُ عملياتِها المساندةَ للمقاومةِ الفلسطينيةِ وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 6 من رجب 1446للهجرة

الموافق للـ 6 يناير 2025م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية