نيابة الأمن والبحث في عدن توجه كافة الأجهزة الأمنية بهذا الأمر - أخبار كلمتك





وجّهت نيابة الأمن والبحث في عدن كافة الأجهزة الأمنية، بما في ذلك البحث الجنائي والحزام الأمني وأقسام الشرطة، بضرورة كفالة حق الدفاع للمُتهمين، والسماح لهم بالاتصال بمحاميهم منذ لحظة استيقافهم والقبض عليهم.

ودعا القاضي بسام غالب علي، وكيل نيابة الأمن والبحث، جميع الأجهزة الأمنية إلى احترام حق الدفاع للمُتهمين، وتمكين المحامين من حضور التحقيقات من بدايتها ، مشدداً على أن أي انتهاك لذلك يُعد مخالفة صارخة لحقوق المُتهمين وللإجراءات القانونية.

كما وجّه القاضي بسام الأجهزة الأمنية برفع أسماء المتهمين المُعسرين، لتسهيل إجراءات العون القضائي لهم، بما يضمن حقوقهم القانونية والإنسانية.