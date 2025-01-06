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عاجل:حملة عسكرية غير مسبوقة لاجل والد الصحفية غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

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عاجل:حملة عسكرية غير مسبوقة لاجل والد الصحفية غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

عاجل:حملة عسكرية غير مسبوقة لاجل والد الصحفية غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 6 يناير 2025 08:13 مساءً - كلمتك/خاص:

انطلقت "منذ عصر اليوم وحتى اللحظة، حملة أمنية كبيرة مشتركة بين قوات الأمن العام والشرطة العسكرية تقوم بالبحث والتفتيش الدقيق داخل المواقع العسكرية وخطوط التماس عن قاتل أبو غدير الشرعبي وبعض المطلوبين أمنيًا.".

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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