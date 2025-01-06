الكشف عن أسباب الفشل الاقتصادي - أخبار كلمتك

تحدث الخبير الاقتصادي وفيق صالح عن أسباب الفشل الاقتصادي
وقال وفيق صالح في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
تقارير الأجهزة الرقابية الرسمية والتي أفصحت مؤخراً عن حجم النهب المنظم للمال العام، خلال السنوات الماضية تعطينا إجابات عن أسباب الفشل الاقتصادي
تدهور الوضع المعيشي
انهيار العملة الوطنية
العجز المالي للحكومة
غياب الخدمات الأساسية
بروز مظاهر الفشل والاخفاق في مختلف المؤسسات الحكومية
وتابع بالقول:
باختصار تشكل عملية الاختلاسات المالية، والعمل دون ميزانية واضحة ودون رقابة رسمية صارمة، أهم العوامل في الوضع الاقتصادي المزري في البلاد
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