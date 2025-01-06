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الكشف عن أسباب الفشل الاقتصادي - أخبار كلمتك

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الكشف عن أسباب الفشل الاقتصادي - أخبار كلمتك

الكشف عن أسباب الفشل الاقتصادي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 6 يناير 2025 08:13 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

تحدث الخبير الاقتصادي وفيق صالح  عن أسباب الفشل الاقتصادي

وقال وفيق صالح في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏تقارير الأجهزة الرقابية الرسمية والتي أفصحت مؤخراً عن حجم النهب المنظم للمال العام، خلال السنوات الماضية تعطينا إجابات عن أسباب الفشل الاقتصادي

تدهور الوضع المعيشي

انهيار العملة الوطنية

العجز المالي للحكومة

غياب الخدمات الأساسية

بروز مظاهر الفشل والاخفاق في مختلف المؤسسات الحكومية

وتابع بالقول:
باختصار تشكل عملية الاختلاسات المالية، والعمل دون ميزانية واضحة ودون رقابة رسمية صارمة، أهم العوامل في الوضع الاقتصادي المزري في البلاد

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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