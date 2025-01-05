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وفد من الجالية يزور الشيخ العيسي - أخبار كلمتك

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وفد من الجالية يزور الشيخ العيسي - أخبار كلمتك

وفد من الجالية يزور الشيخ العيسي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 01:02 صباحاً - كلمتك/خاص:

قامت الهيئة الإدارية للجالية اليمنية بالعاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم بزيارة الشيخ احمد صالح العيسي وفي بداية اللقاء  قدم الدكتور محمد الحميري الأمين العام للجالية نيابة عن  رئيس الجالية الأستاذ عمر بابطين وأعضاء هيئة الجالية  التهنئة للشيخ احمد صالح العيسي  بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للاتحاد العام اليمني لكرة القدم .
وخلال اللقاء الذي جمع الشيخ احمد العيسي بأعضاء الهيئة الإدارية للجالية اليمنية بالقاهرة قدم الأمين العام للجالية شرحا مفصلا عن القضايا التي تهم   أبناء الجالية وتحتاج الي تضافر جهود الجميع وخاصة رجال الأعمال للمساهمة في التخفيف من معاناة أبناء الجالية في مختلف المجالات وقد أشاد الجميع بالدور الكبير الذي تقوم به سفارة اليمن في القاهرة  بقيادة سعادة السفير الأستاذ خالد محفوظ بحاح وما حققته من إنجازات خلال فترة قصيرة كما تم مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بأبناء الجالية اليمنية بالقاهرة ومنها قضايا العالقين المسافرين على طيران بلقيس وقد ابدأ الشيخ احمد العيسي تفهمه الكامل لمعاناة المسافرين على طيران بلقيس واستعداده  المساهمة مع الجالية في حل هذا الموضوع كما قدم الشيخ احمد صالح العيسي الشكر والتقدير للأخوة في الجالية اليمنية على كل الجهود التي يبذلونها للتخفيف من معانات أبناء الجالية وخاصة في ظل  الظروف الراهنة  معتبرا ذلك  موقف مسؤول ووطني من قبل قيادة الجالية اليمنية بالقاهرة التي تعمل بكل تفاني وإخلاص في خدمة ابناء الوطن  المقيمين في العاصمة المصرية القاهرة وهو  جهد يشكرون عليه.
وقد حضر اللقاء أعضاء هيئة الجالية  : 
الاستاذ برداد محمد البحر عضو هيئة الرقابة والتفتيش، الاستاذ صالح باشبيب المدير المالي، الاستاذ علي الضالعي رئيس اللجنة  الاجتماعية، والاستاذ ناصر باجبع.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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