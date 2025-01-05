وفد من الجالية يزور الشيخ العيسي - أخبار كلمتك

قامت الهيئة الإدارية للجالية اليمنية بالعاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم بزيارة الشيخ احمد صالح العيسي وفي بداية اللقاء قدم الدكتور محمد الحميري الأمين العام للجالية نيابة عن رئيس الجالية الأستاذ عمر بابطين وأعضاء هيئة الجالية التهنئة للشيخ احمد صالح العيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للاتحاد العام اليمني لكرة القدم .

وخلال اللقاء الذي جمع الشيخ احمد العيسي بأعضاء الهيئة الإدارية للجالية اليمنية بالقاهرة قدم الأمين العام للجالية شرحا مفصلا عن القضايا التي تهم أبناء الجالية وتحتاج الي تضافر جهود الجميع وخاصة رجال الأعمال للمساهمة في التخفيف من معاناة أبناء الجالية في مختلف المجالات وقد أشاد الجميع بالدور الكبير الذي تقوم به سفارة اليمن في القاهرة بقيادة سعادة السفير الأستاذ خالد محفوظ بحاح وما حققته من إنجازات خلال فترة قصيرة كما تم مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بأبناء الجالية اليمنية بالقاهرة ومنها قضايا العالقين المسافرين على طيران بلقيس وقد ابدأ الشيخ احمد العيسي تفهمه الكامل لمعاناة المسافرين على طيران بلقيس واستعداده المساهمة مع الجالية في حل هذا الموضوع كما قدم الشيخ احمد صالح العيسي الشكر والتقدير للأخوة في الجالية اليمنية على كل الجهود التي يبذلونها للتخفيف من معانات أبناء الجالية وخاصة في ظل الظروف الراهنة معتبرا ذلك موقف مسؤول ووطني من قبل قيادة الجالية اليمنية بالقاهرة التي تعمل بكل تفاني وإخلاص في خدمة ابناء الوطن المقيمين في العاصمة المصرية القاهرة وهو جهد يشكرون عليه.

وقد حضر اللقاء أعضاء هيئة الجالية :

الاستاذ برداد محمد البحر عضو هيئة الرقابة والتفتيش، الاستاذ صالح باشبيب المدير المالي، الاستاذ علي الضالعي رئيس اللجنة الاجتماعية، والاستاذ ناصر باجبع.