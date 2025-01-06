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الرياضة - 10:41 - 12 يناير.. نظر استئناف لاعب الزمالك أحمد فتوح على حكم حبسه - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:41 - 12 يناير.. نظر استئناف لاعب الزمالك أحمد فتوح على حكم حبسه - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - 12 يناير.. نظر استئناف لاعب الزمالك أحمد فتوح على حكم حبسه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 10:41 مساءً - تعقد محكمة مستأنف جنايات مطروح، جلسة 12 يناير 2025، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من لاعب الزمالك أحمد فتوح، على حكم حبسه عامًا مع إيقاف التنفيذ وإلغاء رخصة القيادة، في واقعة قتله عن طريق الخطأ الراحل الشبكي تحت تأثير مخدر الحشيش على طريق الساحل الشمالي.

و قضت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة مرسي مطروح، بمعاقبة أحمد فتوح لاعب الزمالك، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه بالقيادة تحت تأثير جوهر الحشيش المخدر ودهس المجني عليه السيد الشبكي عن طريق الخطأ على طريق الساحل الشمالي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، عن أن المتهم «أحمد فتوح» من محافظة القاهرة، في 11 أغسطس 2024، بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه «السيد أحمد الشوبكي» عن طريق الخطأ، نتيجة إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت تحقيقات النيابة، أن اللاعب أحمد فتوح، قاد سيارة رقمية «أ ف ج 9569، بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق بذل أقصى عناية والتزام الحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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