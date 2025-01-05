سماع دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 12:50 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار وسماع دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل.

وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن إطلاق صاروخ واحد من اليمن، فيما ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذارات دوت في منطقة تل أبيب الكبرى.

وفي أول بيان له تعليقا على الحادثة، قال الجيش الإسرائيلي: "اعترضنا صاروخا واحدا أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء".

وتضامنا مع غزة بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، والتي خلفت استشهاد وإصابة أكثر من 154 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر من العام نفسه، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

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