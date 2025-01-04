تعليق جنوبي على فوز منتخب البحرين ببطولة خليجي 26 - أخبار كلمتك

علق الإعلامي ياسر اليافعي على فوز منتخب البحرين ببطولة خليجي 26

وقال اليافعي في منشوره:

‏مبروك للمنتخب البحريني بفوزه المستحق ببطولة خليجي 26، ونتمنى له المزيد من الإنجازات في المستقبل.

وتابع بالقول:

كما نبارك للمنتخب العماني على الأداء المميز الذي قدمه طوال البطولة بفريق متجانس قدّم كرة جميلة تحت قيادة المدرب الوطني العماني رشيد جابر اليافعي.

واختتم بالقول:

وألف تحية للكويت على التنظيم الرائع وإظهار البطولة بهذا الشكل الجميل.

هذا وتوج منتخب البحرين بلقب كأس الخليج للمرة الثانيـة في تاريخه، عقب فوزه المثيـر على عمان بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهـائية التي جمعتهما على ملعب “جابر الأحمد” الدولي بالعاصمة الكويت، مساء اليـوم السبت.

وتقدّم منتخب عمان عبر اللاعب عبد الرحمن المشفيري في الدقيقة الـ 17 من عمر اللقاء، قبل أن يعود منتخب البحرين بقوة ويقلب الطاولة على منافسه، بتسجيله هدفين في أقل من دقيقتين.

وجاء الهدف الأول عن طريق محمد مرهون بعد تنفيذ مميز لركلة الجزاء وذلك في الدقيقة الـ 79، ثم أضاف محمد المسلمي هدفا في مرماه بالدقيقة الـ 81.

وبهذه النتيجة توج منتخب البحرين ببطولة كأس الخليج، بينما حصد منتخب عمان المركز الثاني من البطولة