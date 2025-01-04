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تعليق جنوبي على فوز منتخب البحرين ببطولة خليجي 26 - أخبار كلمتك

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تعليق جنوبي على فوز منتخب البحرين ببطولة خليجي 26 - أخبار كلمتك

تعليق جنوبي على فوز منتخب البحرين ببطولة خليجي 26 - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 09:37 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

علق الإعلامي ياسر اليافعي  على فوز منتخب البحرين ببطولة خليجي 26

وقال اليافعي في منشوره:

‏مبروك  للمنتخب البحريني بفوزه المستحق ببطولة خليجي 26، ونتمنى له المزيد من الإنجازات في المستقبل.

وتابع بالقول:
كما نبارك للمنتخب العماني على الأداء المميز الذي قدمه طوال البطولة بفريق متجانس قدّم كرة جميلة تحت قيادة المدرب الوطني العماني رشيد جابر اليافعي. 
واختتم بالقول:
وألف تحية للكويت على التنظيم الرائع وإظهار البطولة بهذا الشكل الجميل.

 

هذا وتوج منتخب البحرين بلقب كأس الخليج للمرة الثانيـة في تاريخه، عقب فوزه المثيـر على عمان بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهـائية التي جمعتهما على ملعب “جابر الأحمد” الدولي بالعاصمة الكويت، مساء اليـوم السبت.

وتقدّم منتخب عمان عبر اللاعب عبد الرحمن المشفيري في الدقيقة الـ 17 من عمر اللقاء، قبل أن يعود منتخب البحرين بقوة ويقلب الطاولة على منافسه، بتسجيله هدفين في أقل من دقيقتين.

وجاء الهدف الأول عن طريق محمد مرهون بعد تنفيذ مميز لركلة الجزاء وذلك في الدقيقة الـ 79، ثم أضاف محمد المسلمي هدفا في مرماه بالدقيقة الـ 81.

وبهذه النتيجة توج منتخب البحرين ببطولة كأس الخليج، بينما حصد منتخب عمان المركز الثاني من البطولة

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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