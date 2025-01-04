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توضيح هام صادر عن حلف قبائل حضرموت - أخبار كلمتك

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توضيح هام صادر عن حلف قبائل حضرموت - أخبار كلمتك

توضيح هام صادر عن حلف قبائل حضرموت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 10:17 مساءً - كلمتك: خاص

 


أصدر حلف قبائل حضرموت توضيحًا للرأي العام بخصوص ما حصل يوم أمس الجمعة في مجمع سوق ميفع و الذي تم تناوله في مواقع التواصل الاجتماعي و الإعلامي والتي حاولت بعض الأبواق والجهات الإساءة إلى حلف قبائل حضرموت.


نص البلاغ


بسم الله الرحمن الرحيم


نود أن نوضح للرأي العام بعض المفاهيم و ذلك بخصوص ما حصل يوم أمس الجمعة في مجمع سوق ميفع و الذي تم تناوله في مواقع التواصل الاجتماعي و الإعلامي ..

 

نؤكد إن حلف قبائل حضرموت مظلة للجميع و يشمل كل أبناء حضرموت دون تمييز و ليس مقتصر على شخص أو فئة أو مجموعة و من هذا المنطلق لا نرضى بالخطأ من أي ما كان و في كل الأحوال ما حصل في هذا الحدث خلاف شخصي بين أفراد من طبيعة الحياة و الحمد لله على سلامة الأرواح و كل مخطئ من الجانبين يتحمل جزاه عبر الجهات المختصة وفقًا و القانون فوق الجميع .. على الرغم من أن بعض الجهات وجهت سهامها العدائية لخلط الأوراق و الانقضاض على الحلف الذي يحمل مشروع حضرموت و استخدام هذا الحدث كوسيلة في نظرهم للنيل من الحلف و إعاقة أهدافه و تعكير الموقف و تفسيره من منظورهم القاصر و الدنيء، فسخروا كل إعلامهم و اتهاماتهم منذ اللحظات الأولى وصولا إلى إسناد ذلك بأخبار و تعليمات رسمية و من مواقع مسؤولة لتبني وضع المصابين و علاجهم حسب ذكرهم في الوقت الذي لم تكون هناك إصابات تحتاج لكل ذلك ، و هو ما يؤكد مضمون مواقف الحلف نحو تغيير هذا الواقع و بهذا النهج تدار بلد التعددية السياسية .. و من الله سبحانه وتعالى تظهر هذه الحقائق جلية واضحة للداخل و الخارج .


و من كل ما يحصل نستمد القوة و الثبات و سلامة سيرنا على النهج الصحيح في طريق تحقيق أهداف حضرموت المرجوة .. و على الجميع تفهم الأوضاع و الإسراع في تلبية طموحات الحضارم قبل أن تجر البلد إلى منعطف خطير ناتج عن استمرار نفس الأسلوب و التفكير الضيق الذي تدار به حضرموت حاليا .

 

و في الختام الكل يتساوى في العيش و العدالة هذا ما نرضاه و نتمناه للجميع .

 

2025/1/4

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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