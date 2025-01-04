توضيح هام صادر عن حلف قبائل حضرموت - أخبار كلمتك



أصدر حلف قبائل حضرموت توضيحًا للرأي العام بخصوص ما حصل يوم أمس الجمعة في مجمع سوق ميفع و الذي تم تناوله في مواقع التواصل الاجتماعي و الإعلامي والتي حاولت بعض الأبواق والجهات الإساءة إلى حلف قبائل حضرموت.



نص البلاغ



بسم الله الرحمن الرحيم



نود أن نوضح للرأي العام بعض المفاهيم و ذلك بخصوص ما حصل يوم أمس الجمعة في مجمع سوق ميفع و الذي تم تناوله في مواقع التواصل الاجتماعي و الإعلامي ..

نؤكد إن حلف قبائل حضرموت مظلة للجميع و يشمل كل أبناء حضرموت دون تمييز و ليس مقتصر على شخص أو فئة أو مجموعة و من هذا المنطلق لا نرضى بالخطأ من أي ما كان و في كل الأحوال ما حصل في هذا الحدث خلاف شخصي بين أفراد من طبيعة الحياة و الحمد لله على سلامة الأرواح و كل مخطئ من الجانبين يتحمل جزاه عبر الجهات المختصة وفقًا و القانون فوق الجميع .. على الرغم من أن بعض الجهات وجهت سهامها العدائية لخلط الأوراق و الانقضاض على الحلف الذي يحمل مشروع حضرموت و استخدام هذا الحدث كوسيلة في نظرهم للنيل من الحلف و إعاقة أهدافه و تعكير الموقف و تفسيره من منظورهم القاصر و الدنيء، فسخروا كل إعلامهم و اتهاماتهم منذ اللحظات الأولى وصولا إلى إسناد ذلك بأخبار و تعليمات رسمية و من مواقع مسؤولة لتبني وضع المصابين و علاجهم حسب ذكرهم في الوقت الذي لم تكون هناك إصابات تحتاج لكل ذلك ، و هو ما يؤكد مضمون مواقف الحلف نحو تغيير هذا الواقع و بهذا النهج تدار بلد التعددية السياسية .. و من الله سبحانه وتعالى تظهر هذه الحقائق جلية واضحة للداخل و الخارج .



و من كل ما يحصل نستمد القوة و الثبات و سلامة سيرنا على النهج الصحيح في طريق تحقيق أهداف حضرموت المرجوة .. و على الجميع تفهم الأوضاع و الإسراع في تلبية طموحات الحضارم قبل أن تجر البلد إلى منعطف خطير ناتج عن استمرار نفس الأسلوب و التفكير الضيق الذي تدار به حضرموت حاليا .

و في الختام الكل يتساوى في العيش و العدالة هذا ما نرضاه و نتمناه للجميع .

2025/1/4