مورينيو مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 02:24 مساءً - دخل البرتغالي جوزيه مورينيو كمرشح مفاجئ ليصبح مدربًا لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

مورينيو مرشح لتدريب إيفرتون

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن ملاك إيفرتون الجدد، مجموعة فريدكين (TFG)، يخططون للاستغناء عن خدمات المدرب شون دايتش، بحلول الأسبوع المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن الملاك الأمريكيين يدرسون البدائل بجدية، بما في ذلك عودة المدرب السابق دافيد مويس لتولي المهمة، وقيادة النادي إلى ملعبه الجديد في براملي-مور دوك الصيف المقبل.

وتابعت بأن الترشيحات وضعت مورينيو، مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام السابق، على رأس اللائحة، في صفقة ستعد استثنائية إن حدثت، لأن مالك TFG، دان فريدكين، الذي يملك أيضًا نادي روما، كان قد أقال المدرب البرتغالي قبل عام.

ويعيش المدرب البرتغالي، الذي تولى تدريب فنربخشة الصيف الماضي، حالة من التوتر مع السلطات التركية بشأن طريقة إدارة الدوري.

وأشارت "ذا صن"، إلى أن مورينيو يرغب بشدة في الحصول على فرصة جديدة للعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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