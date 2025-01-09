الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 02:24 مساءً - قال وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها: إن أوكرانيا شنت هجومًا مضادًّا في منطقة كورسك غرب روسيا.

القوات الأوكرانية تتوغل عبر الحدود إلي داخل روسيا

وتوغلت قوات أوكرانية عبر الحدود إلى داخل كورسك في اجتياح مفاجئ في السادس من أغسطس الماضي وقاومت على مدى الأشهر الخمسة المنقضية محاولات روسيا لطردها.

ونقلت وكالات أنباء عن وزارة الدفاع قولها: إن القوات الروسية صدت هجومين أوكرانيين مضادين هناك الأسبوع الماضي.

كذلك ذكر مدونو ‬‬حرب روس يوم الأحد الماضي، أن قوات أوكرانية شنت هجومًا جديدًا كبيرًا في منطقة كورسك غرب روسيا.

الهجوم الأوكراني وضع القوات الروسية في موقف دفاعي

وتشير تقارير من مدونين روس إلى أن الهجوم الأوكراني الأحدث وضع القوات الروسية في موقف دفاعي.

وعلى الرغم من أن هؤلاء المدونين يؤيدون حرب موسكو في أوكرانيا، فإنهم كثيرا ما ينتقدون في تدويناتهم ما يصفونه بالفشل والانتكاسات الروسية.

وقالت قناة أوبراتيفني سفودكي أو (التقارير العملياتية) على تطبيق تلجرام إنه "على الرغم من الضغوط القوية من العدو، تحافظ وحداتنا على مواقعها بشكل بطولي".

مناورة أوكرانية لتشتيت الانتباه

وأضافت أن هناك معارك بالمدفعية والأسلحة الصغيرة، وأن أوكرانيا تستخدم مركبات مدرعة غربية لنقل أعداد كبيرة من قوات المشاة.

ولكن أحد المدونين المؤثرين، وهو يوري بودولياك، قال: إن هذه على الأرجح مناورة أوكرانية لتشتيت الانتباه، ربما للتحضير لهجوم آخر.

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