5 محاور رئيسية للنهوض بقطاع الطيران المدني منها المشاركة مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 06:00 مساءً - قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى، نعمل في ضوء استراتيجية شاملة ترتكز محاورها على " دعم سياسات الدولة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية، والارتقاء بالمنظومة الأمنية، وتحديث كافة أجهزة التأمين، فضلًا عن التوسع في شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة، ودعم نشاط الطيران منخفض التكاليف بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي والتحول الرقمى.



وقد شهد العام الماضي تتويجًا لجهود مُكثفة تمت على مدار العام لتعزيز مكانة قطاع الطيران المدني المصري حيث يأتي الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب في مختلف المجالات، ويأتي من أهم أولويات الوزارة في الفترة الحالية، كونها تعزز من قيمة تجربة السفر للركاب، هذا إلى جانب تحقيق الاستدامة والتحول الرقمي، وتعزيز قدرات كفاءة العنصر البشري، وغيرها من المحاور الأخرى.

ونواصل دعم وتوطيد أطر التعاون مع مختلف دول العالم، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات المهمة على المستويين الإقليمي والدولي بهدف تحقيق التعاون الفعال مع ممثلي شركات الطيران والهيئات والمنظمات الدولية فى مجال الطيران المدنى ؛ حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة والاستراتيجية التى تتعلق بتطوير صناعة النقل الجوى وتعزيز مجالات الأمن والسلامة الجوية.

وأسفرت تلك اللقاءات بإبرام مزيد من الاتفاقيات التي تصب في صالح قطاع الطيران المصري وتتماشى مع رؤية الوزارة في تحسين الأداء التشغيلي، وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

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