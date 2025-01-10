الرياضة - 01:45 - سعر الدولار أمام الجنيه منتصف تعاملات اليوم الجمعة 10 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 01:45 مساءً - سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 10 يناير 2025، وفقاً لمؤشرات البنوك، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.67 جنيه للبيع، و50.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقر سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 50.67 جنيه للبيع، و50.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر الآن إلى 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ختام تعاملات اليوم نحو 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار ختام تعاملات اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم عند 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 50.62 جنيه للشراء، 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف العربي

وسجل سعر الدولار الآن في المصرف العربي نحو 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.