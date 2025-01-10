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الرياضة - 01:45 - سعر الدولار أمام الجنيه منتصف تعاملات اليوم الجمعة 10 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:45 - سعر الدولار أمام الجنيه منتصف تعاملات اليوم الجمعة 10 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:45 - سعر الدولار أمام الجنيه منتصف تعاملات اليوم الجمعة 10 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 01:45 مساءً - سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 10 يناير 2025، وفقاً لمؤشرات البنوك، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.67 جنيه للبيع، و50.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

تستعرض كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقر سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 50.67 جنيه للبيع، و50.53 جنيه للشراء.

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 9 يناير 2025
سعر الدولار

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر الآن إلى 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

الدولار
الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ختام تعاملات اليوم نحو 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار ختام تعاملات اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه في مصر
سعر الدولار في البنوك في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم عند 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 50.62 جنيه للشراء، 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المركزي
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف العربي

وسجل سعر الدولار الآن في المصرف العربي نحو 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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