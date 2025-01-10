الرياضة - 01:45 - جولد بيليون: الذهب في مصر يستهدف 3800 جنيه لعيار 21 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 01:45 مساءً - شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال الأسبوع وذلك قبل صدور تقرير الوظائف الحكومي في وقت لاحق من جلسة اليوم، بينما تلاحظ أن ارتفاع الذهب جاء بالتوازي مع ارتفاع الدولار أيضا مما يدل على تزايد الطلب على الملاذ الآمن.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى منذ 4 أسابيع عند 2681 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2670 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2682 دولار للأونصة.

واستطاع سعر الذهب اليوم أن يتخطى مستوى المقاومة 2670 دولارا للأونصة ليتجه حالياً إلى خط الاتجاه الهابط قصير الأجل حول المستوى 2690 دولارا للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

ارتفاع الذهب خلال هذا الأسبوع جاء بدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية مع بداية العام الجديد تحسباً لما قد ينتج من قرارات للإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب والتي تبدأ بشكل رسمي في 20 يناير.

التوقعات تشير إلى صدور حزمة من القوانين برفع التعريفات الجمركية وتغيير في السياسات الضريبية بشكل قد يزيد من الضغط على معدلات التضخم، وبالتالي يجبر البنك الفيدرالي الأمريكي على الحفاظ على مستويات الفائدة مرتفعة.

الدولار الأمريكي أيضاً شهد ارتفاع هذا الأسبوع ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته في عامين، وذلك مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق بشكل عام مع بداية العام، خاصة وأن معظم السياسات التي قد تطبقها الإدارة الجديدة قد تكون داعمة للدولار بشكل كبير.

من جهة أخرى حصل الذهب على الدعم خلال الأسبوع بعد صدور بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي لتأتي بأقل من التوقعات والقراءة السابقة، الأمر الذي قد يدفع البنك الفيدرالي إلى التفكير في الاستمرار في سياسة التيسير النقدي.

و يبقى التركيز الأهم هذا الأسبوع على تقرير الوظائف الحكومي الذي يصدر في وقت لاحق من جلسة اليوم، وترجع أهمية التقرير إلى تأثير بيانات بشكل مباشر على قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن مستقبل مسار أسعار الفائدة.

في حال أظهر التقرير تراجع في اعداد الوظائف الجديدة قد نشهد ارتفاعاً في أسعار الذهب لأنه سيدل على ضعف قطاع العمالة وحاجة الاقتصاد إلى تراجع أسعار الفائدة.

التوقعات الحالية في الأسواق تشير أن البنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، وذلك بعد أن قام البنك بخفض الفائدة 100 نقطة أساس خلال عام 2024 خلال آخر 3 اجتماعات للبنك في العام.

و أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد إلى إحجامه عن خفض أسعار الفائدة مرة أخرى حيث يواجه البنك الاحتياطي الفيدرالي اقتصادًا مرنًا وتضخمًا يظل أعلى من هدفه البالغ 2%.

الطلب الفعلي على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب فقد شهد تراجع طفيف خلال الأسبوع الأخير من عام 2024، فقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن تراجع التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار في الذهب بمقدار - 0.7 طن ذهب خلال الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر، وذلك بعد ارتفاع كبير خلال الأسبوع السابق بمقدار 18 طن ذهب وكان يمثل أعلى مستوى أسبوعي منذ 9 أسابيع.

أسعار الذهب في مصر

ارتفع سعر الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم بعد أن وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيل أعلى مستوى في 4 أسابيع، بينما يبقى زخم صعود سعر الذهب المحلي محدود بسبب تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3780 جنيها للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، وكان قد تراجع بشكل طفيف يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3760 جنيها للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3765 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.

ارتفاع سعر الذهب في مصر جاء بدعم من سعر أونصة الذهب العالمية التي ارتفعت لليوم الرابع على التوالي في طريقها إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي، حيث يعد سعر الذهب العالمي هو الداعم حالياً لحركة الذهب المحلي.

من جهة أخرى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك خلال اغلاق جلسة الأمس مما ساهم في الحد من فرص ارتفاع سعر الذهب المحلي الذي يتم تسعيره بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأعلن البنك المركزي المصري عن تباطؤ معدل التضخم الأساسي الذي يستثني عوامل التذبذب إلى المستوى 23.2% خلال شهر ديسمبر وذلك بعد أن كانت القراءة السابقة بنسبة 23.7% في نوفمبر.

يأتي هذا بعد أن أظهرت بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات انخفاض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 24.1% على المستوى السنوي خلال شهر ديسمبر الماضي ليسجل أدنى مستوى للتضخم منذ عامين، ليعد ثاني شهر يشهد تباطؤ في التضخم خلال 5 أشهر.

توقعات أسعار الذهب

يستمر ارتفاع سعر الذهب العالمي لليوم الرابع على التوالي ليتجه إلى تسجيل ارتفاع خلال هذا الأسبوع بدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن بينما تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي خلال جلسة اليوم والذي سيكون له تأثير كبير على سياسية البنك الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة.

ارتفع سعر الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي، ولكن يبقى زخم الصعود محدود بسبب التراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الامر الذي ينتج عنه ضعف في تسعير الذهب المحلي.

استطاع الذهب العالمي اختراق مستوى المقاومة 2670 دولارا للأونصة ليقترب حالياً من خط الاتجاه الهابط قصير الأجل حول المستوى 2670 دولارا للأونصة، والذي قد يعد الفيصل في حركة الذهب خلال الأيام القادمة، ففي حالة اغلاق السعر تداولات الأسبوع فوق هذا المستوى سيعمل هذا على دفع السعر إلى استهداف المستوى 2730 دولار للأونصة.

ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 إلى المستوى 3780 جنيها للجرام ولكنه لا يزال يبحث عن الزخم الكافي للارتفاع واستهداف المستوى 3800 جنيه للجرام.