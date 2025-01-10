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محمود العسيلي وعبير نعمة في ديو "لوحدي في المكان" - أخبار كلمتك

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محمود العسيلي وعبير نعمة في ديو "لوحدي في المكان" - أخبار كلمتك

محمود العسيلي وعبير نعمة في ديو "لوحدي في المكان" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 05:15 مساءً - يقدم الثنائي محمود العسيلي وعبير نعمة ديو غنائي بعنوان لوحدي في المكان من فيلم 6 أيام للفنان أحمد مالك والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الأيام المقبلة

أغنية لوحدي في المكان لمحمود العسيلي وعبير نعمة

أغنية لوحدي في المكان لمحمود العسيلي وعبير نعمة من كلمات محمود فاروق ومن ألحان إيهاب عبد الواحد.

وكانت قد أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "6 أيام.. وعملت إيه فينا السنين" البوسترات الرسمية للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدا لعرضه قريبا في دور العرض السينمائي. 


أبطال فيلم 6 أيام 

الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ومن بطولة أحمد مالك وآية سماحة.

بوسترات فيلم 6 أيام 

ويظهر في البوسترات الرسمية أحمد مالك وآية سماحة بمظهرين مختلفين فيظهر مالك في البوستر الأول بمظهر غير مرتب مرتديًا آيس كاب وجاكيت مع ذقن طويلة عكس آية التي يتضح عليها علامات المظهر المثالي لأي شخص.

أما في البوستر الثاني فيظهر مالك مهندمًا مرتديًا قميص وكرافتة مع ضحكة عكس آية التي تظهر مرتدية ملابس عادية، وكلا البوسترين مع عبارة "وعملت إيه فينا السنين". 

قصة فيلم 6 أيام 

ويدور الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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