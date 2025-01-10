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الرياضة - 06:36 - معتدل نهارا.. حالة الطقس المتوقعة في مصر غدا السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:36 - معتدل نهارا.. حالة الطقس المتوقعة في مصر غدا السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - معتدل نهارا.. حالة الطقس المتوقعة في مصر غدا السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 06:36 مساءً - الطقس غدا.. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا، السبت، نهارا، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا وفي الصباح الباكر طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتوقع الخبراء، ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس قد تصل إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 20 10

6 أكتوبر 19 10

بنهــــا 18 10

دمنهور 18 11

وادي النطرون 19 10

كفر الشيخ 18 10

المنصورة 18 11

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 18 10

طنطا 18 10

دمياط 20 12

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 11

العريش 20 07

رفح 19 07

رأس سدر 21 11

نخل 19 04

كاترين 13 01-

الطور 21 10

طابا 21 06

شرم الشيخ 23 13

الأسكندرية 19 09

العلمين 18 09

مطروح 19 10

السلوم 20 09

سيوة 19 08

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 14

سفاجا 25 14

مرسى علم 24 14

شلاتين 25 17

حلايب 24 17

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 17

الفيوم 20 10

بني سويف 20 09

المنيا 20 06

أسيوط 20 07

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 22 10

أسوان 23 11

الوادي الجديد 24 10

أبو سمبل 23 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 27 18

المدينة 24 10

الرياض 23 11

المنامة 21 16

أبوظبى 24 14

الدوحة 24 15

الكويت 22 12

دمشق 15 04

بيروت 18 13

عمان 12 07

القدس 13 07

غزة 18 13

بغداد 17 07

مسقط 25 17

صنعاء 24 06

الخرطوم 28 14

طرابلس 20 12

تونس 21 12

الجزائر 17 10

الرباط 20 12

نواكشوط 31 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 11 01

إسطنبول 12 07

إسلام آباد 16 04

نيودلهي 17 10

جاكرتا 30 24

بكين 02 06-

كوالالمبور 28 23

طوكيو 12 02

أثينا 18 09

روما 16 07

باريس 04 01-

مدريد 15 05

برلين 01 02-

لندن 02 01-

مونتريال 05- 08-

موسكو 03 01

نيويورك 03 02-

واشنطن 01 04-

أديس أبابا 24 12

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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