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الرياضة - 06:36 - قضية «أموال الصمت».. الحكم بالإفراج غير المشروط عن ترامب - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:36 - قضية «أموال الصمت».. الحكم بالإفراج غير المشروط عن ترامب - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - قضية «أموال الصمت».. الحكم بالإفراج غير المشروط عن ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 06:36 مساءً - أصدر القاضي خوان ميرشان، حكما في قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز المعروفة بـ« أموال الصمت»، المتهم فيها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بعدم فرض عقوبة السجن أو الغرامة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وحكم قاضي محاكمة ترامب بإطلاق سراح غير مشروط لترامب في القضية، لافتا إلى أن حكم إدانة ترامب سيظل على سجله الجنائي.

قضية أموال الصمت

وأدين ترامب في قضية أموال الصمت، بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال مقابل صمت ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016، للتستر على علاقة مزعومة جمعتهما قبل عقد من الزمان والتي نفاها الرئيس المنتخب، ويقول إنه لم يحدث أي شيء بينهما، ويزعم أن خصومه السياسيين قاموا بتلفيق محاكمة وهمية لمحاولة إلحاق الضرر به.

وقال ترامب خلال كلمته للقاضي في جلسة المحاكمة: «لقد كانت هذه تجربة مروعة للغاية.. أعتقد أنها كانت انتكاسة لنيويورك ونظام المحاكم في نيويورك.. هذه قضية لم يرغب أحد في رفعها"ـ وأضاف: "لقد كانت حملة شعواء سياسية، وكان الهدف منها الإضرار بسمعتي».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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