تعليمات جديدة حول تطعيمات الحج والعمرة.. «الصحة» توضح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 06:36 مساءً - أكدت وزارة الصحة على التعليمات المحدثة لمديريات الشئون الصحية بمختلف محافظات مصر، والتي ترتبط بتنظيم العمل داخل مكاتب تطعيم المسافرين، وذلك في ضوء التعميم الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بتاريخ 7 يناير 2025، والذي أكد على ضرورة حصول المسافرين على لقاح الالتهاب السحائي.

وترصد كلمتك، خلال السطور التالية، التعليمات الخاصة لراغبي السفر لتأدية فريضة العمرة أو الزائرين، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــا.

التعليمات الخاصة لراغبي السفر لتأدية فريضة العمرة أو الزائرين

وشملت التعليمات الخاصة بحسب خطاب رسمي من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، التعليمات الآتية:

- أولًا يجب بشكل إلزامي تلقي لقاح الالتهاب السحائي الرباعي المقترن، لكل المسافرين والمتوجهين إلى المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج.

- حصول المسافرين على لقاح الالتهاب السحائي الثنائي، للمسافرين لأداء العمرة أو زيادة مدن: «مكة المكرمة - المدينة المنورة - جدة - الطائف»، على أن يبدأ التطبيق بدءًا من غدًا السبت 11 يناير الجاري، بناءً على موافقة السلطات السعودية.

- تحديد قيمة رسوم تقديم خدمة التطعيم بلقاح الالتهاب السحائي الثنائي بـ200 جنيه لكل مسافر، وذلك بعد موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتلك التعليمات، للحفاظ وضمن سلامة المسافرين وتلبية الاشتراطات الصحية السعودية.

ما هو دواء لقاح السحايا

وترصد كلمتك، خلال السطور التالية معلومات حول لقاح السحايا والتي جاءت كالآتي:

يحمي لقاح السحايا من الإصابة بمرض المكورات السحائية، التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب السحايا الجرثومي والالتهابات الخطيرة الأخرى،

حيث يقي لقاح المكورات السحائية المتقارن من أربعة أنواع من بكتيريا المكورات السحائية (تسمى الأنواع A و C و W و Y).

وينتج مرض المكورات السحائية عن نوع من البكتيريا يمكن أن يؤدي إلى عدوى في مجرى الدم أو التهاب السحايا، أو كليهما، ويمكن أن يهدد الحياة إذا لم يتم علاجه بسرعة.

ويعد لقاح المكورات السحائية المتقارن فعال بشكل كبير في الحماية من أربع سلالات من البكتيريا، بينما يقي لقاح MenB من السلالة الخامسة.

الآثار الجانبية المحتملة عقب تلقي لقاح الالتهاب السحائي

تُعد من أكثر الآثار الجانبية المحتمل حدوثها عقب تلقي الالتهاب السحائي، التورم والاحمرار والألم في مكان الحقنة، مع الشعور بالصداع أو الحمى أو التعب، ونادرًا ما تحدث مشاكل خطيرة.