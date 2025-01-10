السيسي يؤدي صلاة الفجر مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية - أخبار كلمتك



القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 09:50 صباحاً - استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة الأكاديمية العسكرية المصرية بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر.

وتفقد الرئيس السيسي فجر اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية أعقبها متابعة الرئيس طابور اللياقة الصباحي للطلبة، كما ألقى الرئيس كلمة للطلبة حثهم فيها علي التفاني في التدريب وتحصيل العلم وأن يكونوا علي وعي بما يدور من أحداث محلية واقليمية ودولية.

وفي سياق آخر اجتمع الرئيس السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.