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السيسي يؤدي صلاة الفجر مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية - أخبار كلمتك

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السيسي يؤدي صلاة الفجر مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية - أخبار كلمتك

السيسي يؤدي صلاة الفجر مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية - أخبار كلمتك


القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 09:50 صباحاً - استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة الأكاديمية العسكرية المصرية بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر.

وتفقد الرئيس  السيسي فجر اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية أعقبها متابعة  الرئيس طابور اللياقة الصباحي للطلبة، كما ألقى الرئيس  كلمة للطلبة حثهم فيها علي التفاني في التدريب وتحصيل العلم وأن يكونوا علي وعي بما يدور من أحداث محلية واقليمية ودولية.

وفي سياق آخر اجتمع الرئيس  السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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