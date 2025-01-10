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انتهاء تصوير 40% من أحداث «سيد الناس» لعمرو سعد - أخبار كلمتك

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انتهاء تصوير 40% من أحداث «سيد الناس» لعمرو سعد - أخبار كلمتك

انتهاء تصوير 40% من أحداث «سيد الناس» لعمرو سعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 02:42 مساءً - انتهت أسرة مسلسل سيد الناس الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم من تصوير 40٪ من أحداث العمل.

وتواصل أسرة العمل التصوير حاليًا بين بعض ديكورات العمل بمنطقة أكتوبر والمقطم، حيث يتم تصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل.

وخلال أحداث العمل تدخل إلهام شاهين في صراع مع بشرى، حيث تعيش الاثنتان في بيت واحد، وبشرى متزوجة من ابن إلهام شاهين.

 

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث المسلسل بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، في دور شخص على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات. 

وكان محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس قرر إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال، تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل. 

أبطال مسلسل “سيد الناس"

والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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