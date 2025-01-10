انتهاء تصوير 40% من أحداث «سيد الناس» لعمرو سعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 02:42 مساءً - انتهت أسرة مسلسل سيد الناس الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم من تصوير 40٪ من أحداث العمل.

وتواصل أسرة العمل التصوير حاليًا بين بعض ديكورات العمل بمنطقة أكتوبر والمقطم، حيث يتم تصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل.

وخلال أحداث العمل تدخل إلهام شاهين في صراع مع بشرى، حيث تعيش الاثنتان في بيت واحد، وبشرى متزوجة من ابن إلهام شاهين.

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث المسلسل بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، في دور شخص على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات.

وكان محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس قرر إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال، تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل.

أبطال مسلسل “سيد الناس"

والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.