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خالد النبوي يوجه رسالة لنجله ويكشف أعماله الجديدة - أخبار كلمتك

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خالد النبوي يوجه رسالة لنجله ويكشف أعماله الجديدة - أخبار كلمتك

خالد النبوي يوجه رسالة لنجله ويكشف أعماله الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 02:42 مساءً - كشف خالد النبوي تفاصيل أعماله الجديدة، ووجه نصيحة لنجله نور النبوي، وذلك أثناء تكريمه في الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في محافظة الأقصر.

في هذا السياق، قال النبوي: “أعمل على مسلسلين واحد صعيدي أحضره لرمضان ٢٠٢٦، كما أنني كتبت فيلما عن بورسعيد في مرحلة السبعينيات وأتمنى أن يخرج للنور، ولن أشارك في تمثيله”.

وقال نور النبوي: “لما ابتديت قدمت أعمالا لا يتوقعها الممثل، والنجاح الكبير لي في بداياتي في الفن جعلني لا أستطيع أن أتعامل معه، ويجب أن يعرف الجيل الجديد كيف يتعامل مع نجاحه، ومشواري كان صعبا للغاية”.

وتابع: “ويجب أن يعرف الممثل متى يقول لا ويتحرر، وذلك حينما قررت ألا أبيع فني لمن لا يريده، وعملت مع أعظم المخرجين في الوسط”.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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