استطلاع: 88% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة تبادل الأسرى وتراجع شعبية الليكود بسبب حرب غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 09:50 صباحاً - كشف استطلاع جديد أجرته صحيفة "معاريف"، عن تراجع شعبية حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث فقد الحزب مقعدين في استطلاع جرى خلال الأسبوع الجاري، ما يمنح كتلة المعارضة 61 مقعدًا في حال إجراء انتخابات جديدة، دون الحاجة لدعم الأحزاب العربية.

تبادل الأسرى

وأظهر الاستطلاع أن 88% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، مع تفاوت في المواقف حول طبيعة الصفقة.

ويدعم 52% من المشاركين صفقة تبادل شاملة، بينما يفضل 36% صفقة جزئية، في حين يعارض 6% أي صفقة.

أما على مستوى أنصار الائتلاف الحاكم، فإن 51% منهم يؤيدون صفقة شاملة، بينما يعارضها 14%. في المقابل، لم تُسجل معارضة لصفقة تبادل بين أنصار المعارضة.

ويربط مراقبون تراجع شعبية الليكود بعدم حسم الحرب على غزة، وهو ما انعكس سلبًا على دعم الناخبين لائتلاف نتنياهو، الذي أظهر الاستطلاع أنه سيحصل على 49 مقعدًا فقط في حال إجراء انتخابات الآن.

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