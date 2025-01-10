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السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية (صور) - أخبار كلمتك

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السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية (صور) - أخبار كلمتك

السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 09:30 صباحاً -  تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية.

استهل الرئيس الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية أداء صلاة الفجر 
أعقبها متابعة طابور اللياقة الصباحي للطلبة.

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 كما ألقى الرئيس السيسي كلمة للطلبة حثهم خلالها على التفاني في التدريب وتحصيل العلم وأن يكونوا على وعي بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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