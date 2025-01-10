السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 09:30 صباحاً - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية.

استهل الرئيس الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية أداء صلاة الفجر

أعقبها متابعة طابور اللياقة الصباحي للطلبة.

كما ألقى الرئيس السيسي كلمة للطلبة حثهم خلالها على التفاني في التدريب وتحصيل العلم وأن يكونوا على وعي بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.

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