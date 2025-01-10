مانشستر سيتي يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 01:34 مساءً - كشفت بعض التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية عن اقتراب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من حسم أولى صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن نادي مانشستر سيتي بات قريبًا من التعاقد مع اللاعب عبد القادر خوسانوف، حيث منح المدرب بيب جوارديولا الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.

وكما كشف رومانو قبل 10 أيام، فإن خوسانوف يعد الهدف الرئيسي للسيتي في الوقت الحالي، وقد وصلت المفاوضات مع نادي آر سي لانس الفرنسي إلى مراحلها النهائية.

من جهته، وافق خوسانوف على الشروط الشخصية للانضمام إلى مانشستر سيتي، حيث أعرب عن رغبته الكبيرة في الانتقال للنادي الإنجليزي.

وكان عبد القادر خوسانوف هدفًا لـ ريال مدريد من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

يسعى نادي مانشستر سيتي إلى تدعيم صفوفه خلال شهر يناير، خاصة في ظل معاناة الفريق هذا الموسم من تراجع النتائج.

يستهدف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، التعاقد مع عدة لاعبين من أجل تعزيز فرص الفريق في المنافسة على البطولات خلال الموسم الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.