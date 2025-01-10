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مانشستر سيتي يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية - أخبار كلمتك

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مانشستر سيتي يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية - أخبار كلمتك

مانشستر سيتي يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 01:34 مساءً -  كشفت بعض التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية عن اقتراب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من حسم أولى صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن نادي مانشستر سيتي بات قريبًا من التعاقد مع اللاعب عبد القادر خوسانوف، حيث منح المدرب بيب جوارديولا الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.

وكما كشف رومانو قبل 10 أيام، فإن خوسانوف يعد الهدف الرئيسي للسيتي في الوقت الحالي، وقد وصلت المفاوضات مع نادي آر سي لانس الفرنسي إلى مراحلها النهائية.

من جهته، وافق خوسانوف على الشروط الشخصية للانضمام إلى مانشستر سيتي، حيث أعرب عن رغبته الكبيرة في الانتقال للنادي الإنجليزي.

وكان عبد القادر خوسانوف هدفًا لـ ريال مدريد من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

يسعى نادي مانشستر سيتي إلى تدعيم صفوفه خلال شهر يناير، خاصة في ظل معاناة الفريق هذا الموسم من تراجع النتائج.

يستهدف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، التعاقد مع عدة لاعبين من أجل تعزيز فرص الفريق في المنافسة على البطولات خلال الموسم الجاري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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