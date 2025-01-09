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بنك الشمول يرعى فريق كرة القدم بنادي الجزيرة في دوري عدن الممتاز - أخبار كلمتك

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بنك الشمول يرعى فريق كرة القدم بنادي الجزيرة في دوري عدن الممتاز - أخبار كلمتك

بنك الشمول يرعى فريق كرة القدم بنادي الجزيرة في دوري عدن الممتاز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 09:17 مساءً - كلمتك/خاص:

وقعت إدارة نادي الجزيرة بالعاصمة عدن اتفاقية مع بنك الشمول للتمويل الأصغر، ليتولى الأخير رعاية الفريق الكروي الأول للنادي خلال مشاركته في دوري عدن الممتاز بنسختها الثالثة.

وجرت صباح اليوم في المقر الرئيسي للبنك مراسم توقيع الاتفاقية التي وقعها من جانب نادي الجزيرة رئيس النادي العميد خالد علوي، ومثل بنك الشمول للتمويل الأصغر الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة البنك الاستاذ محسن الشيوحي.  

ونص اتفاقية العقد الموقع بين الطرفين في بنوده على أن يتولى بنك الشمول للتمويل الأصغر رعاية الفريق الكروي الأول بالنادي خلال مشاركته في دوري عدن الممتاز، مقابل الترويج والإعلان من خلال إشهار شعار البنك على واجهة قمصان الفريق الكروي الأول في جميع مبارياته في البطولة.

وجأت خطوة التوقيع في إطار مساعي إدارة نادي الجزيرة ورؤية النادي المستقبلية للتطوير ولضمان تحقيق العائد المادي الذي يساهم في توفير جزءا من متطلبات النادي المتزايدة ويساعدها على مجابهة التزاماتها الكثيرة في تسيير شؤون النادي.

وعبر رئيس نادي الجزيرة العميد خالد علوي؛ عن سعادته بتوقيع عقد الرعاية مع "بنك الشمول للتمويل الأصغر" وهي إحدى البنوك المميزة والتي يسعى من خلالها الجزيرة إلى زيادة مداخيله وتحسين موارده المالية، متطلعاً إلى أن تحقق هذه الرعاية أهدافها المنشودة.

وأشار العميد خالد علوي إلى أنه سيكون هناك أطر تعاون مشتركة بين النادي وبنك الشمول في الفترة المقبلة،  وأنها ستحصل من خلال الرعاية على العديد من المميزات والحقوق، وسيظهر شعار الشركة على قميص الفريق الأول لكرة القدم، مقدما شكره لبنك الشمول لمجهوداته الكبيرة لدعم الأندية الرياضية .

حضر توقيع الاتفاقية من جانب بنك الشمول ماجد الذرحاني المسؤول الاعلامي للبنك، ومن جانب نادي الجزيرة نائب الرئيس طارق الرصاص.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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