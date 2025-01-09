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الفلكي الجوبي: غداً الجمعة بداية هذا الامر ونحذر بتدفئة الأطفال - أخبار كلمتك

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الفلكي الجوبي: غداً الجمعة بداية هذا الامر ونحذر بتدفئة الأطفال - أخبار كلمتك

الفلكي الجوبي: غداً الجمعة بداية هذا الامر ونحذر بتدفئة الأطفال - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 09:17 مساءً - كلمتك/خاص

صرّح الفلكي اليمني أحمد الجوبي أن يوم غدٍ الجمعة سيكون أول أيام نجم سعد الذابح، الذي يُعتبر بداية فصل مناخي يتميز بانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

ودعا الجوبي إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، خاصةً فيما يتعلق بتدفئة صغار السن، مشيراً إلى أن هذا التوقيت يتسم بأجواء باردة قد تؤثر سلباً على صحة الأطفال إذا لم تُتخذ الاحتياطات اللازمة.

ويُعرف نجم سعد الذابح في التقاليد الشعبية بكونه بداية لفترة برد قارسة في مناطق عديدة، ما يستدعي زيادة الاهتمام بوسائل التدفئة وتوفير الألبسة المناسبة لتفادي تأثير البرودة على صحة الأفراد.

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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