الفلكي الجوبي: غداً الجمعة بداية هذا الامر ونحذر بتدفئة الأطفال - أخبار كلمتك

صرّح الفلكي اليمني أحمد الجوبي أن يوم غدٍ الجمعة سيكون أول أيام نجم سعد الذابح، الذي يُعتبر بداية فصل مناخي يتميز بانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

ودعا الجوبي إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، خاصةً فيما يتعلق بتدفئة صغار السن، مشيراً إلى أن هذا التوقيت يتسم بأجواء باردة قد تؤثر سلباً على صحة الأطفال إذا لم تُتخذ الاحتياطات اللازمة.

ويُعرف نجم سعد الذابح في التقاليد الشعبية بكونه بداية لفترة برد قارسة في مناطق عديدة، ما يستدعي زيادة الاهتمام بوسائل التدفئة وتوفير الألبسة المناسبة لتفادي تأثير البرودة على صحة الأفراد.