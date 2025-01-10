افادت مصادر لكريتر سكاي بانه لاتجاوب من الجهات المختصة حتى اللحظة لتوفير الديزل
وبحسب المصادر فان انطفاء وشيك لخدمة الكهرباء بعدن بعد تجاوز ساعات الانقطاع ١٥ ساعة.
وطالبت المصادر السلطات بتوفير الديزل قبل انطفاء وشيك للكهرباء بعد خروج جميع المحطات عن الخدمة.
عدن مقبلة على ساعات صعبة - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 10 يناير 2025 03:22 مساءً - كلمتك/خاص:
افادت مصادر لكريتر سكاي بانه لاتجاوب من الجهات المختصة حتى اللحظة لتوفير الديزل
افادت مصادر لكريتر سكاي بانه لاتجاوب من الجهات المختصة حتى اللحظة لتوفير الديزل
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